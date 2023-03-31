Faculdade do ES está na lista das 5 melhores do Brasil

O Ministério da Educação divulgou nessa quarta-feira (28), o Índice Geral de Cursos (IGC) de 2021 que colocou a Fucape Business School como a 5ª melhor Instituição de Ensino Superior do Brasil e a 1ª do Espírito Santo, atingindo a nota máxima da avaliação.
O IGC é divulgado anualmente pelo Inep/MEC e funde em uma única nota o nível de qualidade de todos os cursos de uma instituição de ensino superior, como Graduação, MBA, Mestrado e Doutorado. Foram avaliadas 2.012 instituições de ensino superior em todo o Brasil, entre faculdades, universidades e centros universitários.
Além do destaque no ranking nacional, agora a Fucape também se consolida há exatos 13 anos em 1ª lugar no Espírito Santo. Segundo o Diretor-presidente, Valcemiro Nossa, a longevidade dos resultados de excelência é fruto do trabalho desenvolvido pela escola de negócios. "Para nós é uma satisfação e o que nos proporciona isso é estratégia que sempre tivemos de trazer um corpo docente altamente qualificado, uma grade curricular diferenciada, focada em raciocínio lógico e conexão com o mercado, foco em pesquisa aplicada que gera muito conhecimento, e a existência de um Hub de inovação com várias empresas dentro da faculdade que são um laboratório para nossos alunos” .
Com unidades em Vitória no Espírito Santo, Belo Horizonte em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Luís no Maranhão e Brasília, a Fucape possui maior parte de seu corpo docente composta por professores doutores e é uma faculdade de educação continuada, oferecendo cursos desde a Graduação até o Doutorado. A instituição também já foi eleita a Melhor Escola de Negócios da América Latina em qualidade de publicações em Contabilidade, pela Brigham Young University (EUA).