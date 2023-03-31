Faculdade do ES está na lista das 5 melhores do Brasil

Sede da Fucape em Vitória (ES) Crédito: Divulgação

O Ministério da Educação divulgou nessa quarta-feira (28), o Índice Geral de Cursos (IGC) de 2021 que colocou a Fucape Business School como a 5ª melhor Instituição de Ensino Superior do Brasil e a 1ª do Espírito Santo, atingindo a nota máxima da avaliação.

O IGC é divulgado anualmente pelo Inep/MEC e funde em uma única nota o nível de qualidade de todos os cursos de uma instituição de ensino superior, como Graduação, MBA, Mestrado e Doutorado. Foram avaliadas 2.012 instituições de ensino superior em todo o Brasil, entre faculdades, universidades e centros universitários.

Além do destaque no ranking nacional, agora a Fucape também se consolida há exatos 13 anos em 1ª lugar no Espírito Santo. Segundo o Diretor-presidente, Valcemiro Nossa, a longevidade dos resultados de excelência é fruto do trabalho desenvolvido pela escola de negócios. "Para nós é uma satisfação e o que nos proporciona isso é estratégia que sempre tivemos de trazer um corpo docente altamente qualificado, uma grade curricular diferenciada, focada em raciocínio lógico e conexão com o mercado, foco em pesquisa aplicada que gera muito conhecimento, e a existência de um Hub de inovação com várias empresas dentro da faculdade que são um laboratório para nossos alunos” .

Com unidades em Vitória no Espírito Santo, Belo Horizonte em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Luís no Maranhão e Brasília, a Fucape possui maior parte de seu corpo docente composta por professores doutores e é uma faculdade de educação continuada, oferecendo cursos desde a Graduação até o Doutorado. A instituição também já foi eleita a Melhor Escola de Negócios da América Latina em qualidade de publicações em Contabilidade, pela Brigham Young University (EUA).

ANIVERSÁRIO

Luiz Cláudio Allemand e Maria Cláudia prestigiaram o amigo Maurício Faro, renomado advogado tributarista carioca, que celebrou seus 48 anos com festa, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Em São Paulo Antenadas ao mercado imobiliário de alto padrão, o trio Walquiria Santana, Simone Oliveira e Fernanda Ventura embarca para São Paulo, no próximo dia 12, com o objetivo de participar de uma imersão entre os novos empreendimentos e tendências do segmento em terras paulistas. No roteiro, visita a construtoras e incorporadoras que se destacam por seus imóveis inovadores e com novas propostas de moradia, como é o caso da Vitacon. Coleção exclusiva As designers de joias Rafaela Marques e Mel Biasutti apresentaram sua parceria inédita em uma coleção exclusiva batizada de "Em Contro", que combina os estilos arrojados e minimalistas das joalheiras. Com materiais nobres e designs exclusivos, a coleção promete conquistar as mulheres que buscam peças únicas, versáteis e sofisticadas, para todos os estilos, momentos e ocasiões.

FESTA

Alex Moraes, Fernanda dos Santos, Penha Arraz, Victoria Arraz e Diego Torezani: em noite de homenagem ao Dia Internacional da Mulher Crédito: Wesley Paiva

Inovação em Vitória Para apresentar o MedAssist, plataforma de telemedicina que permite um especialista prestar assistência para até 80 hospitais simultaneamente e reduz a jornada do paciente até o diagnóstico e tratamento, o ortopedista Nilo Neto participa da Inova ES – Feira de Cidades Inteligentes, que será realizada nos dias 04 e 05 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro. Na oportunidade, ele apresenta o aplicativo, que promove a expansão do conhecimento especializado, apoiando clínicos gerais e médicos da família na tomada de decisão para casos clínicos complexos. Sessão fotográfica Preservar os recortes da relação entre mãe e filho é o objetivo do “Meu maior projeto”, uma sessão fotográfica que será realizada neste sábado (1º), na Tessaro Vitória. As fotos, que serão assinadas pela fotógrafa Renata Paz, estarão disponíveis na exposição programada para acontecer na Semana do Dia das Mães, em maio.

BRUNCH

Janaina Faria, Georgia Mendonça e Nathalia Faria: brunch de lançamento da 3ª Mostra de Decoração MiniHaus Crédito: Divulgação

WORKSHOP