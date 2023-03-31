Top influencer da arquitetura mundial faz palestra em Vitória

Uma das mais respeitadas influencers de arquitetura do mundo, a arquiteta Amanda Ferber, seguida por mais de 3 milhões de perfis, incluindo o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, destaque da Revista Forbes Under 30, à frente da página Architecture Hunter é presença em evento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES (CAU/ES), que acontece no Sebrae- ES. Ela fecha o ciclo de palestras do 3º Ciclo de Formação CAU/ES Jovem, no dia 30, falando sobre o Instagram como ferramenta profissional. As inscrições são feitas pelo site do Conselho, com vagas limitadas, voltada para arquitetos e estudantes de arquitetura. A palestra “Arquitetura e Mídia Social” é promovida pela Placas do Brasil.