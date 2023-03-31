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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Top influencer da arquitetura mundial faz palestra em Vitória

Publicado em
31 mar 2023 às 02:30
arquiteta Amanda Ferber,
Amanda Ferber é uma das mais respeitadas influencers de arquitetura do mundo Crédito: Fernanda Corsini
Uma das mais respeitadas influencers de arquitetura do mundo, a arquiteta Amanda Ferber, seguida por mais de 3 milhões de perfis, incluindo o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, destaque da Revista Forbes Under 30, à frente da página Architecture Hunter é presença em evento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES (CAU/ES), que acontece no Sebrae- ES. Ela fecha o ciclo de palestras do 3º Ciclo de Formação CAU/ES Jovem, no dia 30, falando sobre o Instagram como ferramenta profissional. As inscrições são feitas pelo site do Conselho, com vagas limitadas, voltada para arquitetos e estudantes de arquitetura. A palestra “Arquitetura e Mídia Social” é  promovida pela Placas do Brasil. 

SHOW

Tainá De Barbi, Bernardo e Ivan Aguilar e Ildo Steffen
Tainá De Barbi, Bernardo e Ivan Aguilar e Ildo Steffen: na plateia do show do eterno Engenheiro do Hawaii, Humberto Gessinger Crédito: Bárbara Paixão

Aniversário

Roberta Drummond vai celebrar 42 primaveras ao lado de 42 amigas na quarta-feira (05), com um happy hour, no Clericot Café, na Curva da Jurema. Estaremos lá!

Partiu, Rio!

O cirurgião plástico Ariosto Santos viaja ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (30) para visitar familiares e alguns pontos turísticos. Na oportunidade, ele visitará também a Rede Dor para acompanhar as tecnologias avançadas utilizadas durante as cirurgias plásticas realizadas nos hospitais.

Moqueca

O restaurante Enseada Geraldinho da  Praia do Canto comemora 12 anos neste sábado (01º) com música ao vivo de Anderson Ventura e promoções no menu. 

LANÇAMENTO

Ana Paula França
Ana Paula França: no lançamento do seu mais novo projeto, o Acelera Mulheres Crédito: Arthur Louzada

Negócios e oportunidades

Com aulas-show, palestras e oportunidade de grandes negócios, a sexta edição da Feinbares está confirmada para os dias 22 e 24 de maio e vai ser no Steffen Centro de Eventos.

Parabéns

Fechando o mês de março, os parabéns da coluna para Simone Marçal e Daniel Morelo, que estão comemorando os 5 anos da MM Projetos Culturais. No currículo, eventos como Formemus, Festival Música na Infância, Marien Calixte Jazz Music Festival e Prêmio da Música Capixaba. Vida longa!

Chocolate social

A páscoa deste ano será mais doce para as famílias que participam do projeto Bem Cacau, da ONG Alimentando o Bem, criada pela designer capixaba Emar Batalha. O projeto foi a forma encontrada pela instituição para valorizar e remunerar o talento de toda a comunidade envolvida em sua produção. “A ação é 100% solidária, com todo o lucro revertido à expansão desse projeto de inclusão social”, destaca Emar.

QUERIDAS DE RR

Evany e Denise Gazzinelli
Evany e Denise Gazzinelli: em noite fashion na Ilha Crédito: Monica Zorzanelli

Nova imobiliária

A My Broker imobiliária, do corretor famoso da internet o Ricardo Martinsa, caba de chegar ao ES. A  operação capixaba será coandada  pela dupla Fernanda Coelho e Isabela Rodrigues. O escritório deve ser inaugurado em 40 dias, na Enseada do Suá. 

ALMOÇO

Georgia mendonça e Irany Fonseca
Georgia mendonça e Irany Fonseca: almoço comemorativo de 1 ano da Simonetto em Vitória. Crédito: Cloves Louzada

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