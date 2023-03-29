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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Painel "Made in ES" vai debater inteligência artificial na Rede Gazeta

Publicado em
29 mar 2023 às 08:09
Made in ES
Made in ES Crédito: Divulgação
Com o objetivo de valorizar o empreendedor capixaba e reforçar a qualidade do que é produzido aqui no nosso Estado, a Rede Gazeta promove mais uma ação do movimento Made in ES, lançado em 2021. Na terça-feira (04), a empresa realiza na sua sede, em Vitória, o Painel Made in ES, exclusivo para convidados, com a participação do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, e da pesquisadora e doutora em Inovação e Competitividade Solange Mata Machado.
Pensando nos possíveis efeitos nos mais variados setores econômicos, o tema debatido será "Inteligência Artificial: A transformação mundial que vai mudar a forma de produzir e contratar", com mediação do colunista Abdo Filho, de A Gazeta.
Na ocasião, será lançada a Revista Made in ES, com foco nas competências e estratégias que as lideranças capixabas têm usado para cativar seus funcionários, gerando produtividade e, consequentemente, ganho para o Estado. A publicação de 116 páginas, em versões impressa e digital, produzida pelo Estúdio Gazeta, traz também um panorama de alguns setores, como indústria, agro, comércio, serviços e construção. O conteúdo tabém será compartilhado na página especial agazeta.com.br/madeines.

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