Made in ES: primeira carne de sol certificada como artesanal no Brasil é capixaba

Made in ES: primeira carne de sol artesanal certificada no Brasil é capixaba Crédito: Arroba Montanha/Divulgação

Correção A versão anterior da reportagem trazia que a carne de sol da marca era a primeira certificada do Brasil. No entanto, a carne de sol é a primeira a receber certificação de produto artesanal (selo Arte). A reportagem foi corrigida para deixar a informação mais clara.

O processo de salga e desidratação da carne de sol serviu durante anos para conservar o produto quando a refrigeração não estava disponível. Apesar de não ter mais essa necessidade do passado, ela não fica antiquada no prato dos capixabas, tanto que a primeira carne de sol com certificação artesanal no Brasil é made in ES.

A certificação inédita com o selo Arte (de identificação artesanal) foi entregue pelo Ministério da Agricultura à empresa Arroba Montanha, que foi idealizada pelo empresário Caio Wand-Del-Rey, nascido no interior do Estado, em Montanha. A marca capixaba é única que detém o selo na categoria de "carne salgada de bovino".

Essa certificação assegura que um produto alimentício de origem animal foi elaborado de forma 100% artesanal, com receita e processo que apresentem características tradicionais, regionais, culturais e de valorização territorial. Por intermédio da certificação, assegura-se que o produto possui propriedades diferenciadas, sejam produzidos de maneira artesanal própria de determinada região a e que adotam procedimentos de boas práticas agropecuárias e de boas práticas de fabricação.

É com essa certificação que Caio está levando a sua carne de sol 100% capixaba para outro patamar. Segundo o empresário, foram longos quatro anos de investimento e consultoria até chegar ao selo e à certificação, que é uma confirmação de que o produto tem origem, procedência e segurança. Assim, pode ser vendido em todo território nacional.

“Sair de um produto totalmente irregular perante as normas para termos certificações e sermos exemplo a nível nacional nos enche de orgulho e a certeza de que estamos no caminho certo. Ainda são muitos os desafios, mas seguiremos fortes e desbravando oportunidades”, contou o empresário.

Os caminhos da @Montanha

Arroba Montanha é a primeira a ter certificação Crédito: Arroba Montanha/Divulgação

A empresa iniciou a jornada no ano de 2011, inspirada pela trajetória dos avós maternos baianos de Caio, que participavam de feiras agropecuárias em Montanha. A carne de sol era parte do cardápio da família desde que o empresário era apenas um bebê.

O estalo para transformar a tradição familiar em negócio veio após a formação de Caio em engenharia florestal. Ele começou a estudar para um concurso, pois não havia conseguido uma boa perspectiva com a sua formação. Durante esse período, comprava as carnes já produzidas pelos açougues da cidade e revendia.

Com o passar do tempo e os feedbacks dos consumidores, o empresário entendeu a importância de padronizar a carne de sol, afinal, o produto revendido era bruto e não tinha nenhum apelo de qualidade.

“Foram 12 anos investindo no conceito, produto, processos e infraestrutura até o selo arte que foi apenas o final, a coroação de uma história”, explicou o empresário.

Para conseguir expandir a empresa e torná-la uma referência de qualidade, Caio Wand-Del-Rey contou com financiamento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), o que viabilizou os investimentos para o Arroba Montanha.

“A empresa é inovadora e motivo de muito orgulho para os capixabas. Afinal, é a primeira carne de sol artesanal do Brasil a ser certificada e ela tem raízes espírito-santenses. Para empreendimentos como esse, que buscam investir em inovação, o Bandes tem linhas específicas para atender os mais diferentes segmentos”, destacou o gerente de Negócios do banco de investimentos capixaba, Jony Reis, responsável pelo atendimento à empresa.

Produção

Empresário posando em frente ao pasto Crédito: Arroba Montanha/Divulgação

Atualmente, a Arroba Montanha tem mais de dez pessoas envolvidas na produção e distribuição de carnes, sendo a maioria da família de Caio, que mantém a tradição. As carnes são apenas de novilhas jovens que têm uma alimentação específica, com cruzamentos selecionados.



"Basicamente recebemos nossas carnes da mais alta qualidade que a pecuária produz, devidamente embalada a vácuo vindo da indústria frigorífica, o que garante a melhor manipulação e controle sanitário. Depois a beneficiamos com nosso sal especial, na medida exata, no tempo específico para termos o resultado que desejamos”, explica.



Segundo o idealizador, todo esse processo para a preparação traz o diferencial de uma carne pronta para ser consumida muito mais macia do que a média e sem necessidade de dessalgar, nem temperar. Ele diz que a carne já sai da embalagem no ponto perfeito para ir ao fogo.



“Fomos nos melhores cursos sobre carne de alta qualidade, nos melhores restaurantes do país, fizemos pesquisa e estudo de mercado nos EUA e levamos tudo que está ao alcance da nossa empresa para as soluções que entregamos”, aponta.



Onde achar o Arroba Montanha?

A carne de sol de Caio é vendida em cidades do norte do Estado, e para bares e restaurantes no interior e na Grande Vitória. Também pode ser encontrada na loja da marca em Vitória, a Arroba Montanha Private, que fica localizada na Enseada do Suá.

“Na loja de Vitória temos espaço para tomar um café especial, receber nossos clientes, oferecemos produtos como queijos curados, bons vinhos e as nossas melhores carnes”, disse.

Quem não quiser se deslocar pode receber em casa. O delivery está presente na empresa com os pedidos até pelo Whatsapp.