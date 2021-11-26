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Até 2025

Made in ES: Águia Branca vai investir R$ 5,8 bi para dobrar de tamanho

Empresa planeja não só investir no crescimento dos negócios atuais como também ofertar novos serviços até 2025
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

26 nov 2021 às 20:04

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 20:04

Viação Águia Branca
Águia Branca vai melhorar serviços e investir em novos serviços Crédito: Águia Branca/Divulgação
O Grupo Águia Branca planeja dobrar de tamanho até 2025 com a expansão não só dos negócios já existentes como também com a implantação de novos serviços. Está previsto ainda o início da operação na região Centro-Oeste brasileira. Para implementar o novo plano de negócios ousado está previsto um investimento de R$ 5,8 bilhões.
“Boa parte do nosso crescimento virá de novos negócios, tanto em fazer o que conhecemos em outros mercados, quanto em desenvolver novos negócios e novos serviços em mercados ou praças onde estamos presentes”, afirma o presidente do grupo Água Branca, Renan Chieppe. Ele explica que o investimento bilionário engloba tanto o recurso já previsto anualmente para manutenção das atividades quanto aquele necessário para o processo de expansão.
A expansão geográfica já começou a ser concretizada com a aquisição de uma rede de concessionárias de veículos em Brasília.
Águia Branca vai investir 5,8 bi de reais para dobrar de tamanho até 2025

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Um dos principais ramos do grupo atualmente, o de logística, é o que deve estar na origem de parte importante do crescimento de negócios para os próximos anos, segundo Chieppe. Essa área envolve as marcas Vix Logística, Let’s, Go Drive e V1.
“Teremos muita enfase no desenvolvimento do negócio de frotas tanto para veículos de passeio quanto comerciais, para pessoas físicas e jurídicas. Essa deve ser uma origem importante do crescimento de negócios pra gente”.
Já na área mais tradicional do grupo, o de transporte de passageiros, está sendo desenvolvido um novo serviço digital, voltado para a mobilidade em eventos. Ele consiste em uma plataforma, batizada de Squad, que começará a operar no ano que vem com duas funcionalidades, mas que deve ganhar outras até 2025.
“Uma das funções é a da mobilidade para eventos, em que você pode contratar uma van para o seu grupo para algum evento. Alternativamente, podemos firmar parcerias com os eventos e atuar com eles nessa mobilidade. A outra é o turismo privado, em que você entra na plataforma e aluga um ônibus para a sua turma”, explica.
Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca
Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca Crédito: Vitor Jubini

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Uma terceira funcionalidade é o turismo rodoviário de luxo, que será lançado inicialmente em quatro capitais brasileiras: Vitória, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.
“A gente quer trazer para o Brasil aquilo que já é comum na Europa, que é você fazer o turismo rodoviário de alta qualidade. O Brasil já teve esse produto, mas deixou de ter. Baseadas nessas iniciativas e de algumas outras, pretendemos agregar aos negócios atuais novos negócios que farão parte desse volume de faturamento previsto para os próximos anos”, diz.
Chieppe ressaltou que a diversificação é uma das principais características do grupo e disse que, mesmo com a adição de novos serviços, não deixará de lado os negócios mais tradicionais.
“Estamos desenvolvendo um plano de negócios muito otimista. Tivemos em 2021 resultados superiores do que os previstos no plano tanto em volume de negócio quanto em margens. Entendemos que 2022 será um momento um pouco mais difícil dessa trajetória, mas não entendemos que haverá um ambiente de ruptura. Obviamente com juros altos, temperatura de alguns setores pode arrefecer um pouco. Mas não entendemos que isso vá gerar ruptura nos nossos planos”, avalia.

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