Made in ES: Águia Branca vai investir R$ 5,8 bi para dobrar de tamanho

Águia Branca vai melhorar serviços e investir em novos serviços Crédito: Águia Branca/Divulgação

Grupo Águia Branca planeja dobrar de tamanho até 2025 com a expansão não só dos negócios já existentes como também com a implantação de novos serviços. Está previsto ainda o início da operação na região Centro-Oeste brasileira. Para implementar o novo plano de negócios ousado está previsto um investimento de R$ 5,8 bilhões.

“Boa parte do nosso crescimento virá de novos negócios, tanto em fazer o que conhecemos em outros mercados, quanto em desenvolver novos negócios e novos serviços em mercados ou praças onde estamos presentes”, afirma o presidente do grupo Água Branca, Renan Chieppe. Ele explica que o investimento bilionário engloba tanto o recurso já previsto anualmente para manutenção das atividades quanto aquele necessário para o processo de expansão.

A expansão geográfica já começou a ser concretizada com a aquisição de uma rede de concessionárias de veículos em Brasília.

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Um dos principais ramos do grupo atualmente, o de logística, é o que deve estar na origem de parte importante do crescimento de negócios para os próximos anos, segundo Chieppe. Essa área envolve as marcas Vix Logística, Let’s, Go Drive e V1.

“Teremos muita enfase no desenvolvimento do negócio de frotas tanto para veículos de passeio quanto comerciais, para pessoas físicas e jurídicas. Essa deve ser uma origem importante do crescimento de negócios pra gente”.

Já na área mais tradicional do grupo, o de transporte de passageiros, está sendo desenvolvido um novo serviço digital, voltado para a mobilidade em eventos. Ele consiste em uma plataforma, batizada de Squad, que começará a operar no ano que vem com duas funcionalidades, mas que deve ganhar outras até 2025.

“Uma das funções é a da mobilidade para eventos, em que você pode contratar uma van para o seu grupo para algum evento. Alternativamente, podemos firmar parcerias com os eventos e atuar com eles nessa mobilidade. A outra é o turismo privado, em que você entra na plataforma e aluga um ônibus para a sua turma”, explica.

Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca Crédito: Vitor Jubini

Uma terceira funcionalidade é o turismo rodoviário de luxo, que será lançado inicialmente em quatro capitais brasileiras: Vitória, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

“A gente quer trazer para o Brasil aquilo que já é comum na Europa, que é você fazer o turismo rodoviário de alta qualidade. O Brasil já teve esse produto, mas deixou de ter. Baseadas nessas iniciativas e de algumas outras, pretendemos agregar aos negócios atuais novos negócios que farão parte desse volume de faturamento previsto para os próximos anos”, diz.

Chieppe ressaltou que a diversificação é uma das principais características do grupo e disse que, mesmo com a adição de novos serviços, não deixará de lado os negócios mais tradicionais.