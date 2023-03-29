Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Café da tarde reúne artistas capixabas em Vitória

29 mar 2023 às 02:30
Andreia Biccas, Cledina Freire, Carol Zamboni e Ivan Lopes: em tarde de arte e decoração em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Café com Artistas

Ester Guedes, Isabela Castello, Luciana Duarte, Giovanna Gonçalves, Mônica Zorzanelli e Molle Design mostraram suas artes em café da tarde badalado nesta segunda-feira (27), na Sollarium, em Bento Ferreira. As anfitriãs foram Andréia Biccas e Cledina Freire.O evento contou com a participação especial da arquiteta Carol Zamboni e do designer de interiores Ivan Lopes. O menu foi assinado por Tereza Aragão. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

CASAMENTO

Livia Vasconcellos e Leo Ferraz disseram o sim-sim na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha
Livia Vasconcellos e Leo Ferraz disseram o sim-sim na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha.  O casal está esperando sua primeira filha, Luísa Crédito: Primeiro Mar Fotos

Nova diretoria da Unimed

Dr. Fabiano Pimentel, cirurgião geral e endoscopista, é o novo diretor presidente da Unimed Vitória para a gestão 2023- 2027. Fazem parte ainda da diretoria os médicos Dejair Cordeiro, Alexandre Tironi, Norma Louzada e Adriana Botti. A chapa Unimédicos foi eleita com 1.115 votos.

Festa de todas as famílias

Meio ambiente, cultura, música e arte compõem a programação da Festa da Família 2023 da Escola Monteiro. O time de Penha Totóla aguarda alunos e familiares para a largada do dia festivo às 7h30 na Guarderia. De lá, o grupo segue em caminhada, contribuindo para a limpeza da praia até a sede da escola na Enseada do Suá. A programação continua com oficinas de caricatura, pipa, recorte e dobradura, aquarela, teatro, minijardim, holograma, lettering, pintura, automaquiagem e tie-dye. Vale ressaltar que a iniciativa da escola foi pensada há anos como forma de acolher as famílias de alunos, evitando comemorações específicas para celebrar pais ou mães, já que cada família é única e especial, independente do número de membros, formato ou configuração.

Jantar beneficente

O Jantar Beneficente dos Chefs está chegando! Além de saborear uma gastronomia de alto nível, o evento, promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, contará com muita música. O DJ Romão e a Banda Trilha, com influências de rock e pop rock, vão colocar todo mundo para dançar na pista de dança. E para começar a noite com o pé direito, os convidados serão recepcionados pela violinista Suelen Peroni e pelo saxofonista Jovaldo Guimarães, com um repertório nacional e internacional que promete emocionar a todos, tornando a noite do dia 26 de abril ainda mais inesquecível.

ANIVERSÁRIO

Roberta Cheim e Renata Freitas prestigiaram a festa de aniversário da amiga Nicoly Dalmasio (centro). Crédito: Divulgação

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Duda Camillo, o aniversariante Aron Toczek, Fabiano Pimentel (novo presidente da Unimed Vitória) e Simone Emerick: celebrando 50 anos em festa intimista em Vila Velha Crédito: Felicidade em Foco

