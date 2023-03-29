Café da tarde reúne artistas capixabas em Vitória

Meio ambiente, cultura, música e arte compõem a programação da Festa da Família 2023 da Escola Monteiro. O time de Penha Totóla aguarda alunos e familiares para a largada do dia festivo às 7h30 na Guarderia. De lá, o grupo segue em caminhada, contribuindo para a limpeza da praia até a sede da escola na Enseada do Suá.
A programação continua com oficinas de caricatura, pipa, recorte e dobradura, aquarela, teatro, minijardim, holograma, lettering, pintura, automaquiagem e tie-dye.
Vale ressaltar que a iniciativa da escola foi pensada há anos como forma de acolher as famílias de alunos, evitando comemorações específicas para celebrar pais ou mães, já que cada família é única e especial, independente do número de membros, formato ou configuração.