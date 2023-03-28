Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Rosana Guasti e Serjão Magalhães celebram duplo aniversário em Vitória

Publicado em
28 mar 2023 às 02:30
Serjão Magalhães e Rosana Guasti
Serjão Magalhães e Rosana Guasti celebraram seus aniversários de 60 e 50 em sunset party neste sábado (25), em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

Viva, Serjão! Viva Rosana!

Duplo aniversário: o casal Rosana Guasti e Serjão Magalhães celebrou suas novas idades em sunset party neste sábado (25), no Le Buffet Lounge, em Vitória. O DJ De Prá, o sax de João Vinícius e Marcelo Ribeiro e banda ferveram as seis horas de festa de aniversário de 60 de Serjão e 50 de Rosana. A Flor&Cia assinou o décor com bolo by Júnior Vieira. A produção ficou a cargo de Stella Miranda. Veja as fotos de Camilla Baptistin.

QUERIDOS DE RR

Shirley e Ariosto Santos
Shirley e Ariosto Santos: na sunset party de Rosana Guasti e Serjão Magalhães Crédito: Divulgação

Seresta

Chico Chagas convida para a Seresta do Chico, nesta terça-feira (28), no 244 Club, na Praia do Canto. Ao lado do vocalista Anderson Chagas, Chico revisitará clássicos imortais da seresta.

Nova clínica

Nesta terça-feira (28), o reitor da Faesa, professor Alexandre Nunes Theodoro, recebe convidados para a inauguração da Clínica-Escola de Medicina Veterinária.

SHOW

"Todas Elas" no Sul

A fim de continuar encorajando mulheres, na próxima quarta-feira (29), haverá uma palestra com Flávia de Veiga e roda de conversa do projeto Todas Elas, no cerimonial Bom Gosto, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento acontece das 8h30 às 11h30 e conta com a presença de quatro mulheres inspiradoras: Adriana Cardoso, coordenadora de Projetos e Controle de Obras da BRK; Andressa Mussi, coordenadora da UTIN do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci); Carolina Bento, gerente de Inteligência Competitiva e Marketing do Sicoob; e Elizandra Mezadre, coordenadora do escritório do Sebrae, em Cachoeiro.

Mulheres empreendedoras

A convite da empresária Liliane Porto, a jornalista, especialista em Marketing, Branding e Inteligência Empresarial, Raquel Rampon, é uma das palestrantes convidadas para a 9ª Tarde de Negócios das Mulheres Empreendedoras ES, que vai reunir cerca de 200 participantes nesta quinta, dia 30 de março, às 17h30, no Coco Bambu, em Vila Velha. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de comunicação, Raquel vai abordar a importância de posicionar corretamente sua marca no mercado para assim impulsionar os negócios

ANIVERSÁRIO

Sérgio Sotelino, o aniversariante Daniel e Fábia de Sá
Sérgio Sotelino, o aniversariante Daniel e Fábia de Sá: celebrando 7 anos em família Crédito: Cacá Lima

Bicampeão

Robson Arruda, da Natuzzi Vitória, comemora mais uma vez e com muito orgulho, a conquista do colaborador Alex Souza, eleito dois anos consecutivos, como um dos melhores consultores da Natuzzi Editions no Brasil.

Bacalhau à mesa

O chef Juarez Campos ministra o curso "Bacalhau à Mesa" nos dias 3 e 4 de abril, na Casa do Chef, em Santa Lúcia, Vitória. Entre as receitas estão Ceviche de Bacalhau e Bacalhoada Cremosa. 

JANTAR

Priscila Rozindo, Kátia Cardoso, Patricia Pontes e Elaine Pena.
Elaine Pena, Patrícia Pontes, Priscila Rozindo, Katia Cardoso: em evento do mercado imobiliário em Vitória. Crédito: Arthur Louzada

Fotografia

Sempre antenados nas tendências do segmento de fotografias, principalmente de fotografia corporativa, Lucas Pena e Pauline Reis estão nos preparativos para festa de inauguração do novo estúdio de fotografia, no dia 5 de abril. Vão receber um grupo de 25 cerimonialistas renomadas da Grande Vitória.

Crescimento

Em 2023 a projeção é de que o crescimento da energia elétrica no Brasil cresça 40%, o que representa 34 Gigawatts, superando duas vezes a segunda maior hidrelétrica do mundo, Itaipu Binacional, de acordo com a Agência Nacional de Energia. Rafael Castro explica que essa popularização se deu por conta da economia no bolso. A energia solar proporciona uma redução significativa, que pode chegar a 90%. Além disso, a instalação é rápida e fácil de concluir.

FESTA

Karla Farias e Bruna Serpa na Festa das Mulheres
Karla Farias e Bruna Serpa: em noite de festa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em Vitória Crédito: Wesley Paiva

Veja Também

Paulinho da Viola celebra 80 anos em show em Vitória; fotos e vídeo

Manguinhos Jazz & Blues Festival faz homenagem a Cláudio França

Capixaba participa de fórum mundial de empreendedorismo feminino

celebridades Famosos Festa de Aniversário
