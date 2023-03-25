Capixaba participa de fórum mundial de empreendedorismo feminino

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, participou nesta terça-feira (21) do 2º Women Entrepreneur Forum, o WeForum, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio. Esse é um dos principais eventos mundiais sobre empreendedorismo feminino. “A responsabilidade de uma presidente de federação é mostrar o caminho que precisa ser melhorado. Em muitos eventos e reuniões sou a única mulher. Isso é uma realidade muito dura para quem precisa ocupar espaço. Então, sempre que vejo uma cena dessas, cobro para que outras mulheres sejam incluídas no debate. Quero que elas sentem à mesa, que estejam em posição de igualdade com qualquer pessoa. Mulher pode ser tudo, só não pode ser pouco. Temos muito a contribuir!”, declarou Cris durante o evento. A industrial participou do painel “Indústria” junto com a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Diez; a country manager da Philips no Brasil, Patrícia Frossard; a presidente do Conselho do Grupo Sabin, Janete Vaz; e Eliane Damasceno, da Firjan Sesi.