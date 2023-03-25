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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixaba participa de fórum mundial de empreendedorismo feminino

Publicado em
25 mar 2023 às 02:30
A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, participou nesta terça-feira (21) do 2º Women Entrepreneur Forum, o WeForum, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio. Esse é um dos principais eventos mundiais sobre empreendedorismo feminino. “A responsabilidade de uma presidente de federação é mostrar o caminho que precisa ser melhorado. Em muitos eventos e reuniões sou a única mulher. Isso é uma realidade muito dura para quem precisa ocupar espaço. Então, sempre que vejo uma cena dessas, cobro para que outras mulheres sejam incluídas no debate. Quero que elas sentem à mesa, que estejam em posição de igualdade com qualquer pessoa. Mulher pode ser tudo, só não pode ser pouco. Temos muito a contribuir!”, declarou Cris durante o evento. A industrial participou do painel “Indústria” junto com a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Diez; a country manager da Philips no Brasil, Patrícia Frossard; a presidente do Conselho do Grupo Sabin, Janete Vaz; e Eliane Damasceno, da Firjan Sesi.

FESTA

Raigna Vasconcellos e Lorena Baldotto
Raigna Vasconcellos e Lorena Baldotto: em noite de festa "only for women" Crédito: Mônica Zorzanelli

Em Sampa

Nosso coiffeur Francisco Guasti vai conferir as novidades do mundo da beleza na Hair Brasil 2023, neste final de semana, em São Paulo. 

Valorização imobiliária

Camila Menezes está nos últimos preparativos para conclusão do Golden Barro Vermelho, empreendimento da Empar Incorporadora que faz parte do conjunto de obras em andamento que mudaram o perfil da parte baixa do Barro Vermelho. A procura em torno das últimas unidades tem vários motivos, incluindo a qualidade do empreendimento, mas também o valor do metro quadrado da “vizinha” Praia do Canto. Barro Vermelho, mesmo valorizado e sendo praticamente uma extensão da Praia do Canto, ainda tem preços mais palatáveis, fazendo da região a “queridinha da vez”.

LANÇAMENTO

Carlos Marianelli e Lane Santos
Carlos Marianelli e Lane Santos: em noite de lançamento de programa de relacionamento para arquitetos e decoradores, em Vitória Crédito: Cacá Lima

Caminhada do bem

O próximo domingo (26) é dedicado ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia. Para marcar a data, acontece uma caminhada, com saída às 8h do pátio do Convento até a Prainha de Vila Velha. No apoio, Jacque Barros, a embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia no ES.

QUERIDAS DE RR

Rita Rocio Tristão e Daniela Andrade
Rita Rocio Tristão e Daniela Andrade: em reunião de arquitetos na Ilha Crédito: Cacá Lima

De cara nova

 Mardonio Castro anuncia novidades no Outback Steakhouse de Vila Velha. O restaurante, que passou por uma reforma recentemente, ampliou sua capacidade de 288 para 360 lugares, ganhou uma decoração ainda mais moderna, com nova mobília, estofados e iluminação. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente cada vez mais aconchegante para que nossos clientes celebrem momentos especiais por aqui”, afirma o sócio proprietário da unidade em Vila Velha.

Culinária terapêutica

Pacientes do SUS em tratamento contra o câncer no Hospital Santa Rita terão a oportunidade de participar de oficinas gratuitas de culinária, nos meses de abril, maio e junho. Serão três encontros, um por mês, onde as pacientes aprenderão a fazer biscoitos, bolos e pães caseiros com o chef Genilson Pereira. Parceria entre a Buaiz Alimentos e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), a iniciativa tem o objetivo de unir vivência terapêutica, diversão e qualificação profissional, contribuindo para interação social e bem-estar dos pacientes em tratamento contra o câncer, além de possibilitar a reinserção no mercado de trabalho. As inscrições estão abertas até o dia 10 de abril e devem ser realizadas no Centro de Vivência Casa Rosa, onde também acontecerão as oficinas.

HAPPY HOUR

Leonardo Gonoring, Luciana Júdice, e Rodrigo Júdice.
Os sócios do Abreu Júdice Advogados Leonardo Gonoring, Luciana Júdice, e Rodrigo Júdice:  happy hour de negócios em Vitória Crédito: Cloves Louzada

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