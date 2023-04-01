Sérgio Aboudib lança livro sobre sua carreira em Vitória; veja fotos

A diretora executiva das Óticas Paris foi convidada para ser jurada numa premiação de design eyewear durante a Expo Óptica, o maior evento do setor óptico na América Latina. O júri que irá eleger os premiados está formado por pessoas que constroem o mercado óptico e contribuem com suas perspectivas únicas. A seleção dos destaques será feita pelos jurados no dia 13 de abril, durante a Expo Ótica, em São Paulo. Além de participar da bancada, Ana Luiza estará presente a fim de se atentar às novidades, inovações e tendências do universo dos óculos.