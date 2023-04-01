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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sérgio Aboudib lança livro sobre sua carreira em Vitória; veja fotos

Publicado em
01 abr 2023 às 02:30
Valcemiro Nossa, Lucia Garcia, Sérgio Aboudib e Robson Melo
Valcemiro Nossa, Lucia Garcia, Sérgio Aboudib e Robson Melo: na noite de autógrafos de "Aboudib" na Fucape Crédito: Mônica Zorzanelli

A noite de "Aboudib"

Foi muito prestigiado o lançamento do livro "Aboudib",  do Conselheiro do Tribunal de Contas do ES (TCES)  Sérgio Aboudib, nesta quinta-feira (30), na Fucape. Escrito pela jornalista Lucia Garcia, a publicação conta historias da sua vida pública no Estado do Espírito Santo e de sua interação com outras personalidades da vida política de nossa terra. Toda a renda obtida com a venda do livro será direcionada ao FIC - Fundo de Investimento Comunitário Capixaba, que apoia projetos sociais capixabas com gestão da Federação do Terceiro Setor Capixaba, Fundaes. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

ALMOÇO

Fernanda Rabello e Letícia Finamore
Fernanda Rabello e Letícia Finamore: encontro de arquitetura e decoração em Vitória Crédito: Cloves Louzada

NA REDE GAZETA

Wagner Chieppe, Márcio Chagas, Neto Chieppe, Tião Barbosa, Marcello Moraes, Tião Barbosa, Abdo Chequer e Kaumer Chieppe
Wagner Chieppe, Márcio Chagas, Neto Chieppe,  Marcello Moraes, Tião Barbosa, Abdo Chequer e Kaumer Chieppe: a diretoria do Grupo Águia Branca foi recebida nesta quinta-feira (30), para almoço de negócios na Rede Gazeta Crédito: Mariana Perini

COMEMORAÇÃO

Angelita Rodrigues recebeu o carinho dos filhos Thiago, Dayane e Fran Teixeira
Angelita Rodrigues recebeu o carinho dos filhos Thiago, Dayane e Fran Teixeira na comemoração dos 2 anos de atividade de seu espaço de consultoria de imagem na Praia da Costa Crédito: Ronaldo Cobra

Jurada

A diretora executiva das Óticas Paris foi convidada para ser jurada numa premiação de design eyewear durante a Expo Óptica, o maior evento do setor óptico na América Latina. O júri que irá eleger os premiados está formado por pessoas que constroem o mercado óptico e contribuem com suas perspectivas únicas. A seleção dos destaques será feita pelos jurados no dia 13 de abril, durante a Expo Ótica, em São Paulo. Além de participar da bancada, Ana Luiza estará presente a fim de se atentar às novidades, inovações e tendências do universo dos óculos.

Expansão

Pauline Reis e Lucas Pena, casal premiado mundialmente, irão promover evento de inauguração do novo estúdio da BTB Fotografia, que contará com 74 m² e ampla variedade de cenários para fotografia corporativa.

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