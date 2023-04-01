Sérgio Aboudib lança livro sobre sua carreira em Vitória; veja fotos

Foi muito prestigiado o lançamento do livro "Aboudib", do Conselheiro do Tribunal de Contas do ES (TCES) Sérgio Aboudib, nesta quinta-feira (30), na Fucape. Escrito pela jornalista Lucia Garcia, a publicação conta historias da sua vida pública no Estado do Espírito Santo e de sua interação com outras personalidades da vida política de nossa terra. Toda a renda obtida com a venda do livro será direcionada ao FIC - Fundo de Investimento Comunitário Capixaba, que apoia projetos sociais capixabas com gestão da Federação do Terceiro Setor Capixaba, Fundaes. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.