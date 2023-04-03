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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Painel 'Made in ES" vai reunir lideranças capixabas na Rede Gazeta

Publicado em
03 abr 2023 às 02:30
A jornalista e influenciadora Gabi Manganeli
A jornalista e influenciadora Gabi Manganeli será a apresentadora do Painel Made in ES Crédito: Divulgação
Para apresentar o Painel Made in ES nesta terça-feira (04), a Rede Gazeta vai contar com um talento já conhecido da casa: a jornalista e influenciadora Gabi Manganeli, que já foi apresentadora da TV Gazeta e também comandou o programa especial do movimento, será a anfitriã do encontro, que vai debater as transformações da inteligência artificial no setor produtivo. Além dela, outros nomes com presença confirmada para a conversa são: Hélio Schneider, da Acaps; Jorge Nicchio, da CCCV; Idalberto Moro, da Fecomércio; Carlos André de Oliveira, da OCB/ES; e Marcelo Saintive, do Bandes, entre outros.
Com mediação do colunista de economia e negócios de A Gazeta, Abdo Filho, quem vai conversar sobre o tema é o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço; a pesquisadora Ph.D. e pós-doutoranda em Neurociência e Inovação, pela UFMG, e doutora e mestre em Inovação e Competitividade, pela FGV, Solange Mata Machado; e o CTIO do Grupo Águia Branca, Janc Lage.

BATE-PAPO

As arquitetas Bebel Tinoco e Roberta Vilela prestigiaram Claudia Júdice
As arquitetas Bebel Tinoco e Roberta Vilela prestigiaram Claudia Júdice, em talk sobre tendências de papel de parede, promovido pela empresária do meio décor, no Comfort Suítes Hotel, na Praia do Canto Crédito: Ana Luiza Velasco

ENCONTRO DÉCOR

O pesquisador de tendências Andre Sihle entre as arquitetas Lais Arêas e Nathália Spala
Diretamente de São Paulo, o pesquisador de tendências Andre Sihle entre as arquitetas Lais Arêas e Nathália Spala, em tarde de bate-papo sobre decoração, em Vitória Crédito: Ana Luiza Velasco

Vinho & Gastronomia

Uma oportunidade para conhecer rótulos novos de vinhos de todo o mundo e degustar delícias preparadas por chefs renomados. A 3ª edição da Feira Vinho & Gastronomia está confirmada para o mês de junho, dias 2 a 4, no Steffen Centro de Eventos. Por lá, dezenas de expositores e opções gastronômicas que vão de peixes às massas.

JANTAR

Peterson Pereira e Gabi Iamonde
Peterson Pereira e Gabi Iamonde: em noite de arquitetos e decoradores na Ilha Crédito: Cacá Lima

VIP

Vinicius Allazio, Gabriela Dallorto e Stefânia Zavarize
Vinicius Allazio, Gabriela Dallorto e Stefânia Zavarize: em jantar badalado para personalidades da arquitetura capixaba Crédito: Cacá Lima

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