Painel 'Made in ES" vai reunir lideranças capixabas na Rede Gazeta

Para apresentar o Painel Made in ES nesta terça-feira (04), a Rede Gazeta vai contar com um talento já conhecido da casa: a jornalista e influenciadora Gabi Manganeli, que já foi apresentadora da TV Gazeta e também comandou o programa especial do movimento, será a anfitriã do encontro, que vai debater as transformações da inteligência artificial no setor produtivo. Além dela, outros nomes com presença confirmada para a conversa são: Hélio Schneider, da Acaps; Jorge Nicchio, da CCCV; Idalberto Moro, da Fecomércio; Carlos André de Oliveira, da OCB/ES; e Marcelo Saintive, do Bandes, entre outros.