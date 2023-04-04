Veja quem prestigiou o painel Made in ES sobre inteligência artificial

O tema foi debatido pelo vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço; a pesquisadora Ph.D. e pós-doutoranda em Neurociência e Inovação, pela UFMG, e doutora e mestre em Inovação e Competitividade, pela FGV, Solange Mata Machado; e o CTIO do Grupo Águia Branca, Janc Lage, com a mediação do colunista de economia e negócios de A Gazeta, Abdo Filho. A apresentação do evento ficou a cargo da jornalista e apresentadora do programa Made In ES Gabi Manganeli. Veja quem prestigiou o evento na galeria abaixo.