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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o painel Made in ES sobre inteligência artificial

Publicado em
04 abr 2023 às 15:04
Ricardo Ferraço, Janc Lage, Solange Mata Machado e Abdo Filho
Ricardo Ferraço, Janc Lage, Solange Mata Machado e Abdo Filho Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Depois de duas temporadas de um programa especial na TV Gazeta e uma página exclusiva e com muito conteúdo em A Gazeta, o Made in ES promoveu seu primeiro debate nesta terça-feira (04), na Rede Gazeta. O movimento, lançado em 2021 pela Rede Gazeta com o objetivo de valorizar o empreendedor capixaba e reforçar a qualidade do que é produzido no nosso Estado, apresentou painel “Inteligência Artificial: A transformação mundial que vai mudar a forma de produzir e contratar”, com a presença de lideranças empresariais do Estado. 
O tema foi debatido pelo vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço; a pesquisadora Ph.D. e pós-doutoranda em Neurociência e Inovação, pela UFMG, e doutora e mestre em Inovação e Competitividade, pela FGV, Solange Mata Machado; e o CTIO do Grupo Águia Branca, Janc Lage, com a mediação do colunista de economia e negócios de A Gazeta, Abdo Filho. A apresentação do evento ficou a cargo da jornalista e apresentadora do programa Made In ES Gabi Manganeli. Veja quem prestigiou o evento na galeria abaixo. 
Café Lindenberg, Ricardo Ferraço, Marcello Moraes
Café Lindenberg, Ricardo Ferraço, Marcello Moraes Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Sábio Bertochi caçador - Diretor de administração e Finanças do Bandes e Marcelo Saintive - Presidente do Bandes
Sávio Bertochi Caçador (Diretor de Administração e Finanças do Bandes) e Marcelo Saintive (Presidente do Bandes) Crédito: Cloves Louzada
Maely Coelho e Hélio Schneider
Maely Coelho e Hélio Schneider Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Idalberto Moro
Idalberto Moro Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Jorge Nicchio e Luiz Claudio Allemand
Jorge Nicchio e Luiz Claudio Allemand Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Carlos André Oliveira
Carlos André Oliveira Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Netto Chieppe
Bruno  Chieppe Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Ana Luiza e Getulio Azevedo
Ana Luiza e Getulio Azevedo Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Made In ES
Flávia Martins, Marcello Moraes, Mariana Perini, Gabi Manganelli, Secundo Rezende, Tharsis Ferreira, Deisy Nespoli e Márcio Chagas  Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Café da manhã do Made in ES
Fernando Saliba, Márcio Chagas e Adilson Loriato Herzog Crédito: Arthur e Cloves Louzada
André Hees e Wander Miranda
André Hees e Wander Miranda Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Abdo Chequer e Bruno Araújo
Abdo Chequer e Bruno Araújo Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Letícia Dalvi e Pedro Rezende
Letícia Dalvi e Pedro Rezende Crédito: Arthur e Cloves Louzada

Debate Made In ES sobre Inteligência Artificial

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