Veja quem prestigiou o painel Made in ES sobre inteligência artificial

Depois de duas temporadas de um programa especial na TV Gazeta e uma página exclusiva e com muito conteúdo em A Gazeta, o Made in ES
promoveu seu primeiro debate nesta terça-feira (04), na Rede Gazeta. O movimento, lançado em 2021 pela Rede Gazeta com o objetivo de valorizar o empreendedor capixaba e reforçar a qualidade do que é produzido no nosso Estado, apresentou painel “Inteligência Artificial: A transformação mundial que vai mudar a forma de produzir e contratar”, com a presença de lideranças empresariais do Estado.
O tema foi debatido pelo vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço; a pesquisadora Ph.D. e pós-doutoranda em Neurociência e Inovação, pela UFMG, e doutora e mestre em Inovação e Competitividade, pela FGV, Solange Mata Machado; e o CTIO do Grupo Águia Branca, Janc Lage, com a mediação do colunista de economia e negócios de A Gazeta, Abdo Filho. A apresentação do evento ficou a cargo da jornalista e apresentadora do programa Made In ES Gabi Manganeli. Veja quem prestigiou o evento na galeria abaixo.