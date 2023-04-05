Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o Fórum Nacional de Direito, Política e Economia

Publicado em
05 abr 2023 às 02:30
Paulo Wanderley Teixeira, Sergio Fausto, Humberto Camargo Neto, Clarissa Ferreira Macedo D’ISep e Humberto Camargo Filho.
Paulo Wanderley Teixeira, Sergio Fausto, Humberto Camargo Neto, Clarissa Ferreira Macedo D’ISep e Humberto Camargo Filho: no Fórum Nacional de Direito, Política e Economia, em Vitória Crédito: Cacá Lima

Direito, Política e Economia

O Fórum Nacional de Direito, Política e Economia, coordenado por Humberto Camargo Neto, trouxe a Vitória o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Wanderley Teixeira, o diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, Sergio Fausto e a professora de Direito da PUC-SP, Clarissa Ferreira Macedo D’ISep. André Garcia, secretário de Estado de Justiça, fez a abertura do evento. O presidente do COB apresentou o resultado de seu trabalho que levou o Brasil a obter o melhor resultado da história nas Olimpíadas de Tóquio. Em Paris 2024, a expectativa é de seguir crescendo no quadro de medalhas. Realizado no auditório do TRT-17, O Fórum proporcionou um debate de ideias sobre temas importantes para o desenvolvimento do Estado e do país. O evento foi prestigiado por diversas lideranças empresarias e autoridades, entre elas a desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, presidente do TRT-17; Amarildo Casagrande, presidente do Banestes; Sidemar Acosta, presidente do Sindiex; Renan Salles, juiz do TRE; Josemar Moreira, subprocurador-Geral de Justiça; Carlos Alberto Sancio, Christine e Eduardo Moulin, Paula e o juiz Carlos Eduardo Lemos. Também participaram os advogados Anabela Galvão, José Antonio Neffa, Alberto Nemer, Claudio Ferraz e Marcio Brotto, além do presidente da OAB, José Carlos Rizk. O coquetel impecável foi assinado por Liseta e Sandra Fonseca, da Lareira Portuguesa. Veja as fotos de Cacá Lima.

ANIVERSÁRIO

Gabriel - Melissa - João Guilherme e Isabelle Martins Miranda
Gabriel, Melissa, o aniversariante João Guilherme e Isabelle Martins Miranda: celebrando 73 anos em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

À beira-mar

O The Coffee, cafeteria "to go" que conquistou os capixabas, ganha mais uma unidade pelas mãos de Aldomar Jr e Brenda Linhares. A dupla, à frente da primeira cafeteria da rede a chegar no Espírito Santo, agora leva o cardápio desejado para a beira do mar, em food park na Praia de Camburi.

Start anunciado

Na segunda, dia 17, começa a obra do Una Residence. Segundo Rodrigo Barbosa, sócio presidente da Grand Construtora, o prédio mais alto de Vitória ficará pronto em 42 meses. A entrega das chaves vai ser em outubro de 2026, um mês antes da entrega das chaves do Taj Home Resort, outro empreendimento ousado da marca.

FESTA

Marise e José Ricardo Júdice
Marise e José Ricardo Júdice: no aniversário de João Guilherme Martins Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli

Mindset empresarial

Preparem-se, empresários da Serra! A Associação dos Empresários da Serra (Ases) promove no próximo dia 12 o 205º Café com Negócios (Caneg), e o tema da vez é “O Mindset do empresário do futuro”. O evento contará com a presença ilustre de Mariana Reis, uma profissional renomada em palestras e mentorias de gestão de carreira, que já impactou mais de 10 mil pessoas com seus treinamentos. O encontro será realizado no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro, a partir das 8 horas. Será uma oportunidade para expandir conhecimentos e visões de negócio, além de fazer novas conexões com outros empresários da região.

FAMÍLIA

Nina Tassis, Raphael Filippe, Sissa e Caio
Nina Tassis, Raphael Filippe, Sissa e Caio: em feira infantil na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Do Mais Você para Vix

Jimmy Ogro, apresentador de televisão com quadro de culinária de rua no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, é um dos chefs de cozinha já confirmados no festival Carnivoria, que acontece este mês no Shopping Vitória. Jimmy dará uma aula show no dia 15 de abril, às 15h30, sobre "Brasa além do churrasco, técnicas e sabores da cozinha ancestral". A aula é gratuita, uma oportunidade para os capixabas aprenderem com grandes chefs da gastronomia nacional. Edd Campos, Carol Armenio e Bruno Salomão também vão dar aulas no festival, que acontece nos dias 15,16,17,21,22 e 23 abril.

Veja Também

Veja quem prestigiou o painel Made in ES sobre inteligência artificial

Artista capixaba lança livro na SP-Arte; veja fotos

Sérgio Aboudib lança livro sobre sua carreira em Vitória; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança