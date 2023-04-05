Veja quem prestigiou o Fórum Nacional de Direito, Política e Economia

O Fórum Nacional de Direito, Política e Economia, coordenado por Humberto Camargo Neto, trouxe a Vitória o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Wanderley Teixeira, o diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, Sergio Fausto e a professora de Direito da PUC-SP, Clarissa Ferreira Macedo D’ISep. André Garcia, secretário de Estado de Justiça, fez a abertura do evento. O presidente do COB apresentou o resultado de seu trabalho que levou o Brasil a obter o melhor resultado da história nas Olimpíadas de Tóquio. Em Paris 2024, a expectativa é de seguir crescendo no quadro de medalhas. Realizado no auditório do TRT-17, O Fórum proporcionou um debate de ideias sobre temas importantes para o desenvolvimento do Estado e do país. O evento foi prestigiado por diversas lideranças empresarias e autoridades, entre elas a desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, presidente do TRT-17; Amarildo Casagrande, presidente do Banestes; Sidemar Acosta, presidente do Sindiex; Renan Salles, juiz do TRE; Josemar Moreira, subprocurador-Geral de Justiça; Carlos Alberto Sancio, Christine e Eduardo Moulin, Paula e o juiz Carlos Eduardo Lemos. Também participaram os advogados Anabela Galvão, José Antonio Neffa, Alberto Nemer, Claudio Ferraz e Marcio Brotto, além do presidente da OAB, José Carlos Rizk. O coquetel impecável foi assinado por Liseta e Sandra Fonseca, da Lareira Portuguesa. Veja as fotos de Cacá Lima.