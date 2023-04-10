Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Margareth Dalcolmo celebra a Páscoa com família e amigos em Vitória

10 abr 2023 às 02:30
Décio Chieppe, Dra. Margareth Dalcolmo e Eulália Chieppe
Décio Chieppe, Dra. Margareth Dalcolmo e Eulália Chieppe: almoço festivo na Ilha do Frade Crédito: André Hees

Almoço festivo

Uma das vozes mais lúcidas no enfrentamento da pandemia no Brasil, a médica capixaba e pesquisadora da Fiocruz, Dra. Margareth Dalcolmo, celebrou a Semana Santa em Vitória, ao lado da família e amigos. Ao lado das irmãs Zanza e Beth Dalcolmo, foi recebida neste sábado (08), na casa de Eulália e Décio Chieppe, em almoço festivo que reuniu amigos e admiradores da ilustre médica. O menu, com moqueca e torta capixabas e bacalhau no azeite,  foi assinado pela chef Arlete Nunes. Para acompanhar, os vinhos da adega do anfitrião Décio Chieppe, que trocou experiências sobre brancos e tintos com a Dra. Margareth, também apreciadora de bons vinhos.  Elegante e muito simpática, a homenageada do encontro contou casos da pandemia da Covid-19, foi abraçada e tietada pelos convidados. Salve, Margareth! Veja as fotos da festa.

ANIVERSÁRIO

Solange e Mário Herkenhoff: celebrando os 2 aninhos da neta Estela
Solange e Mário Herkenhoff: celebrando os 2 aninhos da neta Estela Crédito: Divulgação

Moda

Renata França, empresária da moda, inaugura a loja da grife Twenty Four Seven em Vix, nesta quarta-feira (12), com a presença do CEO da marca, Raphael Sahyoun. Clientes, amigas e influenciadoras locais são esperados no evento fashion. 

Liderança

Alessandro Coutinho Ramos é o novo pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade de Vila Velha (UVV). O empresário, que também é líder do Comitê de Inovação e Tecnologia do Ibef-ES, está honrado com a nova missão. “Sempre busquei unir os meus valores pessoais com o meu amor pela ciência e trabalho. Durante a gestão irei trabalhar para que a pesquisa, pós-graduação, extensão e a inovação sejam instrumentos poderosos na mudança de vida das pessoas, especialmente daquelas que mais necessitam”, destaca.

CASAMENTO CIVIL

Soraya, Carlos Mannato, Lorena, Andre, Luiz e Marli Cardoso
Os pais do noivo Soraya, Carlos Mannato, os noivos Lorena e André Manatto, e os pais da noiva Luiz e Marli Cardoso: casamento religioso será em julho, na Pedra Azul Crédito: HMHS Fotografia

Time de peso

O ecossistema de inovação capixaba acaba de ganhar um reforço de peso! Melquizedeque Macêdo é o novo diretor de inovação do Base27, o maior Hub de inovação do Espírito Santo. Com uma vasta experiência de mais de 8 anos no segmento, aliada à sua expertise em estratégia corporativa, Melquizedeque já liderou projetos estratégicos de inovação aberta em diversas empresas de renome, como Venture Capital, Ace, Renner, Natura, Whirpool, Tribanco e DIMA Ventures Lab. Sua chegada ao Base27 promete impulsionar ainda mais o desenvolvimento de soluções criativas e tecnológicas na região.

O poder da conexão e networking

A convite de Claudinei Uliana, especialista em conexões humanizadas, a empresária e corretora de seguros Liliane Porto é uma das palestrantes convidadas para participar da 1ª edição do Connect Experience, evento que acontece na próxima quinta, dia 13, no Vitória Grand Hall, e tem como tema central ‘Conexão é poder e move o mundo’. Criadora do grupo Mulheres Empreendedoras do ES e da Tarde de Negócios voltada para as empresárias do Estado, Liliane vai falar sobre a sua trajetória profissional, como ingressou na carreira antes muito dominada por homens e quando decidiu criar a rede de apoio e conexões dedicada ao empreendedorismo feminino, o Mulheres Empreendedoras ES, que hoje promove o maior evento de empreendedorismo feminino do Espírito Santo.

SEMANA SANTA

Valdecir Torezani, Geise Torezani e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo
Valdecir Torezani, Geise Torezani e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo: na 48º Torta Capixaba da Imobiliária Universal, na sexta-feira (07), na Fazenda Miguel, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

Happy hour

No dia 6 de abril, às 18 horas, o espaço de escritórios compartilhados de Erick Lorenzon, na Praia do Canto, será palco de um happy hour imperdível. O empresário convidou residentes de dentro e fora do ES para uma conversa inspiradora sobre recordes. Com a temática 'Que recorde você quer bater?', os residentes do coworking terão a oportunidade de trocar ideias e histórias com pessoas de diversas áreas, além de expandirem suas redes de contatos e se motivarem para alcançar seus objetivos.

Em Milão

O empresário Robson Arruda, da Natuzzi Vitória, estará junto com os arquitetos brasileiros, em uma tarde destinada exclusivamente para os profissionais, na loja Natuzzi, em Milão, onde acontece a maior feira de móveis do mundo. O evento internacional contará com a presença de arquitetos capixabas, como Rita Tristão, Daniela Andrade, Letícia Finamore, Roberta Toledo, Juliana Vervloet do Amaral, Sergio Palmeira, Marcelo Moussa, Cirlene Reco, Ximene Villar, Marília Celin, Célia Colodetti e Aparecida Lamari.

