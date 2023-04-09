Artistas de São Paulo abrem exposição de pinturas em Vitória; fotos

O presidente da Ademi/Secovi-ES, Eduardo Fontes, recebe associados e parceiros da entidade para mais uma edição da tradicional Rodada de Mercado. O evento, que reúne os principais empresários do setor imobiliário capixaba em torno do debate de ideias, expectativas, desafios e oportunidades de negócios, acontece na próxima quinta-feira, dia 13, a partir das 17h, no auditório do América Centro Empresarial, em Vitória. A reunião tem o apoio da Apex Partners e contará com a apresentação de cenários e indicadores econômicos, além de abordar aspectos intrínsecos à realidade da atividade imobiliária. Os dados serão apresentados pelo economista-chefe da Apex, Arilton Teixeira, e por Marcelo Murad, managing director de Real Estate da Apex.