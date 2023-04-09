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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Artistas de São Paulo abrem exposição de pinturas em Vitória; fotos

Publicado em
09 abr 2023 às 02:30
Mauricio Parra e David Almeida
Mauricio Parra e David Almeida: na abertura da exposição "madeira barro corpo paisagem", na OÁ Galeria, em Vitória Crédito: Thais Hilal

Exposição na OÁ Galeria

Os artistas David Almeida e Mauricio Parra vieram de São Paulo exclusivamente para a inauguração de sua mostra na OÁ Galeria, na terça-feira (04). Intitulada "madeira barro corpo paisagem", a exposição reúne 32 obras inéditas em pequenos formatos e dá sequência ao diálogo já estabelecido entre a produção dos artistas, que se acompanham em vivências de ateliê e conversas sobre seus processos criativos, refletindo acerca da própria natureza da pintura. A mostra segue até o dia 9 de junho na OÁ. Veja as fotos!

INAUGURAÇÃO

Camila Acassia e seu esposo e aniversariante (05/04) Maiko Amorim junto com seu filho Joaquim
Camila Acassia,  Maiko Amorim  e o filho Joaquim: na inauguração da delicatessen Bottega Ciao, na quarta-feira (05), na Praia do Canto. O projeto é de Leticia Finamore Crédito: Camilla Baptistin

Conferência Internacional

A psicóloga e analista do comportamento Mylena Lima estará em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 13 e 15 de abril, para participar da I Conferência Internacional TBW e do V Encontro Paraibano sobre Autismo. Na ocasião, a profissional estará no estande para conversar e divulgar sobre o trabalho da consultoria. Mylena que viveu e trabalhou no Canadá por dez anos, tem vasta experiência supervisionada no âmbito da intervenção clínica para o Transtorno do Espectro Autista.

Estreia

O piloto de automobilismo Hugo Cibien estreia no dia 23 de abril, na Stock Series, pela equipe W2 Racing. A primeira etapa da tradicional competição acontece em Interlagos, São Paulo.

QUERIDAS DE RR

Letícia Finamore e Taiza Ammar
Letícia Finamore e Taiza Ammar: na inauguração da delicatessen Bottega Ciao, Crédito: Camilla Baptistin

Rodada de Mercado

O presidente da Ademi/Secovi-ES, Eduardo Fontes, recebe associados e parceiros da entidade para mais uma edição da tradicional Rodada de Mercado. O evento, que reúne os principais empresários do setor imobiliário capixaba em torno do debate de ideias, expectativas, desafios e oportunidades de negócios, acontece na próxima quinta-feira, dia 13, a partir das 17h, no auditório do América Centro Empresarial, em Vitória. A reunião tem o apoio da Apex Partners e contará com a apresentação de cenários e indicadores econômicos, além de abordar aspectos intrínsecos à realidade da atividade imobiliária. Os dados serão apresentados pelo economista-chefe da Apex, Arilton Teixeira, e por Marcelo Murad, managing director de Real Estate da Apex.

COQUETEL

Frank Brown e Camila Bonesi
Frank Brown e Camila Bonesi: na inauguração da nova deli da Praia do Canto Crédito: Camilla Baptistin

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