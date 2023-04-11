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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Maria Fernanda Vilela e Arthur Fabris celebram casamento em Vitória

Publicado em
11 abr 2023 às 02:30
Maria Fernanda Vilela e Arthur Fabris
Maria Fernanda Vilela e Arthur Fabris: sim-sim na  Paróquia Perpétuo Socorro, na Praia da Costa Crédito: @asarhfazfotos

Maria Fernanda&Arthur

Sob as bênçãos do Padre Anderson Gomes, Maria Fernanda Queiróz Vilela e Arthur Fabris disseram sim-sim no sábado (01). Em seguida, os noivos e seus pais Patricia Queiroz Finamore,  Luiz Felipe Vilela, Fernanda e Aloizio Fabris receberam a família e amigos para festejar no Le Buffet Lounge, em Vitória. A decoração foi assinada por Tais Vaz e bolo by Júnior Vieira, As bandas de Alan Venturin e No Breu ferveram a pista. Tudo sob o comando da cerimonialista Mariah Aguirre. Veja fotos de Cacá Lima.

VIAGEM

Belisa e Stephanie Nader: no Covent Garden em Londres
Belisa e Stephanie Nader: no Covent Garden, em Londres Crédito: Divulgação

Looks de casamento

Flávia Saade, da Libanesa Tecidos, e Quinha Campos, criaram e confeccionaram os looks de Patrícia Finamore, mãe da noiva, e Karol Vilela, madrasta da noiva, para o sim de Maria Fernanda e Arthur.  

Turismo

Com um currículo extenso e ampla experiência profissional em várias instituições, como BNDES, MCTI, Bandes, Banestes, Ibef-ES, prefeituras municipais, universidades e empresas privadas, José Antônio Bof Buffon assume o cargo de Secretário Executivo da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES. Ele vai usar toda sua experiência para fortalecer a pauta do turismo, uma das prioridades da Federação. O turismo é estratégico porque faz toda a economia girar e contribuiu para o desenvolvimento do Espírito Santo. Por meio do setor, o comércio é aquecido, empregos são gerados e o Estado reconhecido.

Corrida

O presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, e o diretor regional do Sesc, Bruno Negris, convidam trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo para participarem da primeira corrida de rua que o Sesc realizará no Estado. Será no dia 1º de maio, em Camburi.

ANIVERSÁRIO

Guilherme, Rodrigo, Sophia e Luiz, Paola Ramos , Casemiro Alves Ramos Júnior e Flavio Venturini
Guilherme, Rodrigo, Sophia e Luiz, Paola Ramos, o aniversariante Casemiro Alves Ramos Júnior e o cantor Flavio Venturini, que animou a festa na quinta-feira (06), na Casa Lounge, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Inovação no DNA

Cecília Zon Rody Rogério, a filha Paula Rody e Romero Valença lideram os lançamentos da Invite com projetos smart use, um dos segmentos que mais cresce no país e no mundo. De maneira simplificada, estes imóveis possuem mais de um dono, e cada um tem direito a usufruir do bem por um determinado tempo ao longo do ano. Resumindo: é ser dono de um quarto de resort ou de um apartamento em um hotel de luxo. Alto padrão e conceito diferenciado marcam os empreendimentos da Invite, que já tem três projetos em andamento, dois em Campos de Jordão e um em Búzios, e se prepara para lançar outros novidades, entre eles um projeto em Lisboa, Portugal.

Doença renal no idoso

Roni Mukamal, geriatra e superintendente de Medicina Preventiva da MedSênior, participou da mesa sobre Doença Renal no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, realizado em São Paulo. Os números mostram a importância do tema: nas últimas duas décadas, o percentual de idosos com mais de 70 anos e doença renal crônica chegou a 47%. E o alerta se torna ainda mais fundamental, levando em conta que o problema não costuma vir sozinho. “Idosos com doença renal crônica tem múltiplos problemas geriátricos como declínio cognitivo, alterações de equilíbrio e marcha e sintomas depressivos e a diálise pode acelerar essas questões. Para definir tratamentos, portanto, é preciso entender o perfil do idoso e suas fragilidades”, ressalta.

SHOW

Julia e Marina Boechat, Thiaguinho e Toninho Boechat
Julia e Marina Boechat, Thiaguinho e Toninho Boechat: na Tardezinha, neste sábado (08), na Praça do Papa Crédito: INDIECLICKS

HAPPY HOUR

Flavio Pires, Roberta Louzada, Brenda Linhares e Aldomar Jr.
Os empresários Flavio Pires e Roberta Louzada, do Kastle Hops Bar, ao lado dos franqueados The Coffee, Brenda Almeida e Aldomar Jr., em evento que reuniu influenciadores digitais em Jardim da Penha, sob o comando do RP Dudu Altoé Crédito: Cloves Louzada

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