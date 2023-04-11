Maria Fernanda Vilela e Arthur Fabris celebram casamento em Vitória

Com um currículo extenso e ampla experiência profissional em várias instituições, como BNDES, MCTI, Bandes, Banestes, Ibef-ES, prefeituras municipais, universidades e empresas privadas, José Antônio Bof Buffon assume o cargo de Secretário Executivo da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES. Ele vai usar toda sua experiência para fortalecer a pauta do turismo, uma das prioridades da Federação. O turismo é estratégico porque faz toda a economia girar e contribuiu para o desenvolvimento do Espírito Santo. Por meio do setor, o comércio é aquecido, empregos são gerados e o Estado reconhecido.