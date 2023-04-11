Maria Fernanda Vilela e Arthur Fabris celebram casamento em Vitória

Cecília Zon Rody Rogério, a filha Paula Rody e Romero Valença lideram os lançamentos da Invite com projetos smart use, um dos segmentos que mais cresce no país e no mundo. De maneira simplificada, estes imóveis possuem mais de um dono, e cada um tem direito a usufruir do bem por um determinado tempo ao longo do ano. Resumindo: é ser dono de um quarto de resort ou de um apartamento em um hotel de luxo. Alto padrão e conceito diferenciado marcam os empreendimentos da Invite, que já tem três projetos em andamento, dois em Campos de Jordão e um em Búzios, e se prepara para lançar outros novidades, entre eles um projeto em Lisboa, Portugal.