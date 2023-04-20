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Encontro com o Rei

Ingressos solidários para show de Roberto Carlos em Vitória esgotam em 30 segundos

Segundo dados da Prefeitura de Vitória, foram registrados quase 2,3 mil acessos ao portal do órgão em um minuto, após as 13 horas desta quinta (20). Apresentação do artista capixaba acontece nesta sexta (21), na Praça do Papa
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 13:38

Roberto Carlos comemora 82 anos com show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos comemora 82 anos com show em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Kaique Dias
Não deu para quem quis! Aliás, praticamente não deu tempo nem de querer! Os 400 ingressos solidários disponibilizados pela Prefeitura de Vitória nas redes sociais nesta quinta (20) se esgotaram num piscar de olhos.
Segundo dados da Subsecretaria de Tecnologia da Informação da PMV, foram registrados quase 2,3 mil acessos ao portal do órgão em um minuto, após as 13 horas, e os 400 ingressos disponíveis no site se esgotaram em menos de 30 segundos.
Se você foi um dos sortudos contemplados, as entradas deverão ser retiradas no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, localizado na Rua Vitório Nunes da Mota, 220, Enseada do Suá, mediante apresentação de documento oficial com foto e a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis. O horário de atendimento será nesta quinta (20), das 17h às 20h. O show do cantor capixaba acontece nesta sexta (21), na Praça do Papa, em Vitória.
Esta será a segunda apresentação do Rei em terras capixabas. A primeira, marcada por muita emoção, aconteceu nesta quarta (19), em Cachoeiro de Itapemirim, sua terra natal, no dia em que o artista completou 82 anos. O evento contou com cobertura de "HZ", tanto no site como nas redes sociais. 

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