Ingressos solidários para show de Roberto Carlos em Vitória esgotam em 30 segundos

Segundo dados da Subsecretaria de Tecnologia da Informação da PMV, foram registrados quase 2,3 mil acessos ao portal do órgão em um minuto, após as 13 horas, e os 400 ingressos disponíveis no site se esgotaram em menos de 30 segundos.

Se você foi um dos sortudos contemplados, as entradas deverão ser retiradas no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, localizado na Rua Vitório Nunes da Mota, 220, Enseada do Suá, mediante apresentação de documento oficial com foto e a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis. O horário de atendimento será nesta quinta (20), das 17h às 20h. O show do cantor capixaba acontece nesta sexta (21), na Praça do Papa, em Vitória.