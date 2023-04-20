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Encontro com o Rei

Prefeitura de Vitória disponibiliza ingressos para show de Roberto Carlos

Para conseguir um dos 400 convites que serão disponibilizados, basta acessar o link que estará disponível nos stories do perfil da PMV no Instagram, nesta quinta (20), a partir das 13h. Evento rola sexta (21), na Praça do Papa
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 12:52

Roberto Carlos distribuindo as rosas no seu aniversário de 82 anos em Cachoeiro
Roberto Carlos distribuindo as rosas no seu aniversário de 82 anos em Cachoeiro Crédito: Kaique Dias
Quem ainda não conseguiu um ingresso para conferir o show de Roberto Carlos, que acontece nesta sexta (21), em Vitória, tem uma chance de garantir! A Prefeitura de Vitória (PMV) disponibilizará, nesta quinta (20), 400 ingressos solidários para o setor pista do espetáculo, que vai rolar na Praça do Papa.
Para conseguir um convite, basta acessar o link que estará disponível nos stories do perfil da PMV no Instagram, a partir das 13h. Os ingressos serão liberados por ordem de inscrição.
As entradas deverão ser retiradas no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, localizado na Rua Vitório Nunes da Mota, 220, Enseada do Suá, mediante apresentação de documento oficial com foto e a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis. O horário de atendimento será nesta quinta (20), das 17h às 20h.

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