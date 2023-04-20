Prefeitura de Vitória disponibiliza ingressos para show de Roberto Carlos

Roberto Carlos distribuindo as rosas no seu aniversário de 82 anos em Cachoeiro Crédito: Kaique Dias

Quem ainda não conseguiu um ingresso para conferir o show de Roberto Carlos, que acontece nesta sexta (21), em Vitória, tem uma chance de garantir! A Prefeitura de Vitória (PMV) disponibilizará, nesta quinta (20), 400 ingressos solidários para o setor pista do espetáculo, que vai rolar na Praça do Papa.

Para conseguir um convite, basta acessar o link que estará disponível nos stories do perfil da PMV no Instagram, a partir das 13h. Os ingressos serão liberados por ordem de inscrição.