Melim chega ao ES para show no festival I Love Music, em Itapemirim

Nosso processo de composição dos álbuns começa fazendo sempre mais músicas do que pretendemos gravar. Às vezes, para um álbum de 15 músicas, escrevemos 50 canções porque gostamos de poder escolher as que mais nos representam naquele momento, as músicas que mais curtimos dentro de cada segmento que compõem a Melim, como reggae, mpb, romântica, pop, entre outros. A parte que elas se conectam com a internet vem mais na etapa seguinte, pré e pós lançamento, de marketing. Somos também artistas digitais e participamos desse mundo, criamos conteúdos e, naturalmente, algumas coisas viralizam e outras não. O importante é não ficar refém disso e pensar na internet como algo que pode ajudar e não definir o som do artista. O olho no olho do show, a rádio, TV e outras formas de escutar música são muito importantes também.