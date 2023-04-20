Melim chega ao ES para show no festival I Love Music, em Itapemirim

Nesta sexta-feira (21), a banda Melim desembarca no Sul do Espírito Santo para levar toda a sua vibe alto astral para o festival I Love Music, em Itapemirim. O evento acontece, de quinta (20) a domingo (23), num palco montado na orla de Itaoca e, além dos irmãos cariocas, receberá outra 14 atrações, entre artistas locais e nacionais.
Dona do sucessos "Meu Abrigo" e "Ouvi Dizer", a banda Melim coleciona mais de 3,6 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e já chegaram no terceiro álbum de estúdio, o "Quintal". Animados para retornarem ao Estado, Rodrigo, Gabi e Diogo responderam algumas perguntas de 'HZ' e já adiantaram que o show "com certeza, vai ser muito especial".
Agora em uma fase mais madura, os irmãos se preparam para a nova turnê, que começa em maio deste ano. Ainda em 2023, Melim se prepara para gravar o primeiro DVD. A música que dá nome à turnê, inclusive, será dedicada especialmente ao público capixaba na apresentação desta sexta (21).
Confira o bate-papo completo com a banda Melim:
Bem-vindos de volta ao ES. Qual a expectativa para se encontrarem com o povo capixaba?
A gente fica muito feliz de voltar ao Espírito Santo, sempre somos recebidos com maior carinho pela galera. Dessa vez vamos cantar no festival “I Love Music”, no dia 21 de abril. Com certeza, vai ser muito especial. São vários dias de shows, com bandas de diferentes segmentos musicais.
Vocês já comentaram que trarão um repertório com músicas dos três álbuns, mas teremos alguma novidade? Como será esse show?
Nosso show é uma mistura de tudo que já gravamos, as coisas que curtimos ouvir também. Terão músicas do primeiro álbum, do segundo “Eu feat Você + Amores e Flores”, do álbum novo “Quintal”, além de releituras de artistas que nos inspiram, como “Vamos Fugir” , “Você Me Encantou Demais” , “Uma Brasileira” e os nossos maiores sucessos como “Ouvi Dizer” , “Dois Corações” , “Meu Abrigo” e “Gelo”. Vai ser um show bem divertido e emocionante. Nosso propósito é levar alegria pra vida das pessoas, fazer com que elas se sintam bem.
É notável que quem ouve a banda Melim sente uma vibe boa. O que vocês buscam despertar no público com a música de vocês?
A música é uma ferramenta muito inspiradora, que pode transformar o dia de alguém, mudar a vibração ou trazer uma lembrança boa. Quando pensamos em música pra Melim, sempre tentamos ser o mais abrangente possível e olhar tudo com uma ótica positiva, fazer alguma reflexão que possa somar, mostrar o lado bom das coisas, fazer com que, de certa forma, a pessoa que está nos ouvindo se sinta feliz e em paz.
Como vocês estão nesse momento da carreira?
Estamos vivendo um momento especial, tranquilo, mais maduro. Depois de rodar o Brasil fazendo shows, de algumas turnês internacionais, lançar álbuns, gravar com muita gente incrível, ganhar e ter indicações a várias premiações, a gente se vê cada vez mais conectado com a música, querendo levar nossa verdade. Pois os artistas que conseguem basear suas escolhas no que realmente representa eles, fazem tudo com mais amor e felicidade. E isso é transmitido pra quem está ouvindo.
Desde a pandemia, conseguimos observar como a produção musical passou a "sofrer" ainda mais influência da internet (principalmente do que bomba ou não). Como é a produção artística de vocês? Buscam corresponder o que viraliza no mundo digital ou é algo mais orgânico?
Nosso processo de composição dos álbuns começa fazendo sempre mais músicas do que pretendemos gravar. Às vezes, para um álbum de 15 músicas, escrevemos 50 canções porque gostamos de poder escolher as que mais nos representam naquele momento, as músicas que mais curtimos dentro de cada segmento que compõem a Melim, como reggae, mpb, romântica, pop, entre outros. A parte que elas se conectam com a internet vem mais na etapa seguinte, pré e pós lançamento, de marketing. Somos também artistas digitais e participamos desse mundo, criamos conteúdos e, naturalmente, algumas coisas viralizam e outras não. O importante é não ficar refém disso e pensar na internet como algo que pode ajudar e não definir o som do artista. O olho no olho do show, a rádio, TV e outras formas de escutar música são muito importantes também.
Quais os planos para os irmãos Melim em 2023? Conseguimos mais detalhes do que está por vir?
Temos nossa nova turnê QUINTAL, que começa mês que vem; Nela, vamos mudar o show todo. Já estamos finalizando a parte musical, fazendo os ensaios e visual também, cenário, luz e tudo mais. Vai ser uma turnê incrível. Ainda neste ano, vamos gravar nosso primeiro DVD, que vai reunir as nossas músicas de maior relevância e tudo que nos representa. Já estamos fazendo reuniões criativas pra ficar tudo perfeito.
Muito da musicalidade de vocês vem de inspiração do MPB e de experiências pessoais por terem crescido perto da natureza, não é isso? Por onde vocês passam, também encontram inspirações? O nosso congo e a nossa casaca podem inspirar vocês, por exemplo?
Sim, todo lugar pode inspirar quando se está aberto pra isso. Geralmente, os períodos mais criativos são perto de uma gravação de álbum, em que estamos 100% respirando música. Às vezes uma paisagem ou um sotaque, um instrumento musical com um som diferente, tudo vira música. Estar perto da natureza é muito importante pra nós. Natureza é vida e traz essa alegria e tranquilidade das músicas. Espírito Santo temos certeza que vai nos inspirar de alguma forma mais uma vez.
Se pudessem escolher uma música para dedicarem ao público capixaba, qual seria?
Vamos dedicar a musical QUINTAL por ser uma canção em que você convida o outro a te conhecer mais profundamente, seus pensamentos, suas ideias e, ao mesmo tempo, convida pra viver um momento bom, final de tarde, num lugar incrível. Que essa música seja muito especial no show do dia 21! Gostaríamos, inclusive, de agradecer a todos os capixabas por nos receberem sempre com tanto carinho. Estamos muito animados!
SERVIÇO
- QUANDO: 20 a 23 de abril, na orla de Itaoca, em Itapemirim
- PROGRAMAÇÃO:
- 20/04 (quinta-feira) - Fernando e Sorocaba, Bruninho e Davi, Yasmin Santos e Atitude 67
- 21/04 (sexta-feira) - Paula Fernandes, Melim, Bruno Martini e Falamansa
- 22/04 (sábado) - Dilsinho, Wesley Safadão, João Marcos e Mateus e Beat Samba
- 23/04 (domingo) - Ana Castela e Marcynho Sensação
- INGRESSOS:
- Passaporte: R$500 (pista, inteira, 1º lote) | R$250 (pista, meia solidária (doação de um quilo de alimento não perecível), 1º lote) | R$700 (área vip, inteira, 1º lote) | R$350 (área vip, meia solidária (doação de um quilo de alimento não perecível), 1º lote)
- Avulso: R$140 (pista, inteira, 1º lote) | R$70 (pista, meia solidária (doação de um quilo de alimento não perecível) | R$240 (área vip, inteira, 1º lote) | R$120 (área vip, meia solidária (doação de um quilo de alimento não perecível), 1º lote)
- Como comprar: Os bilhetes estão à venda na internet