Pequena Lo desabafa após término de namoro: "Pessoas confusas machucam"

Pequena Lo usou as redes sociais, nesta terça (18), para desabafar sobre responsabilidade afetiva. O post foi feito no Twitter um dia após a confirmação do término do relacionamento da influenciadora com o produtor de eventos Christopher Pontes.
Na publicação, Lô escreveu: "Cada dia que passa, entendo e aprendo mais sobre aquela frase: “pessoas confusas machucam e magoam pessoas incríveis”
Mesmo sem citar nomes, internautas associaram o post ao antigo relacionamento e prestaram apoio à Lô. "Sinto muito por você estar passando por isso, Lo. Responsabilidade emocional deveria ser matéria de escola. Enviando amor pra você", escreveu uma internauta.
Os dois estavam juntos desde setembro de 2022, quando se conheceram no Rock In Rio, festival em que Christopher estava trabalhando na parte de acessibilidade. O término foi comunicado ao jornalista Leo Dias por meio de um comunicado da assessoria da influenciadora.