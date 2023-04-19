Pequena Lo desabafa após término de namoro: "Pessoas confusas machucam"

Influencer Pequena Lô Crédito: Divulgação

Pequena Lo usou as redes sociais, nesta terça (18), para desabafar sobre responsabilidade afetiva. O post foi feito no Twitter um dia após a confirmação do término do relacionamento da influenciadora com o produtor de eventos Christopher Pontes.

Na publicação, Lô escreveu: "Cada dia que passa, entendo e aprendo mais sobre aquela frase: “pessoas confusas machucam e magoam pessoas incríveis”

Cada dia que passa entendendo e aprendendo mais sobre aquela frase de que “pessoas confusas machucam e magoam pessoas incríveis” — Lôzinha (@_pequenalo) April 18, 2023

Mesmo sem citar nomes, internautas associaram o post ao antigo relacionamento e prestaram apoio à Lô. "Sinto muito por você estar passando por isso, Lo. Responsabilidade emocional deveria ser matéria de escola. Enviando amor pra você", escreveu uma internauta.