Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na web

Pequena Lo desabafa após término de namoro: "Pessoas confusas machucam"

Influenciadora e o produtor de eventos Christopher Pontes terminaram o relacionamento de sete meses na última segunda-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 13:33

Influencer Pequena Lô
Influencer Pequena Lô Crédito: Divulgação
Pequena Lo usou as redes sociais, nesta terça (18), para desabafar sobre responsabilidade afetiva. O post foi feito no Twitter um dia após a confirmação do término do relacionamento da influenciadora com o produtor de eventos Christopher Pontes.
Na publicação, Lô escreveu: "Cada dia que passa, entendo e aprendo mais sobre aquela frase: “pessoas confusas machucam e magoam pessoas incríveis”
Mesmo sem citar nomes, internautas associaram o post ao antigo relacionamento e prestaram apoio à Lô. "Sinto muito por você estar passando por isso, Lo. Responsabilidade emocional deveria ser matéria de escola. Enviando amor pra você", escreveu uma internauta.
Os dois estavam juntos desde setembro de 2022, quando se conheceram no Rock In Rio, festival em que Christopher estava trabalhando na parte de acessibilidade. O término foi comunicado ao jornalista Leo Dias por meio de um comunicado da assessoria da influenciadora. 

Veja Também

Preta Gil fala pela primeira vez após rumores de separação: 'Acordei numa espécie de pesadelo'

Ricardo e Larissa estão no 17º paredão

Kylie Jenner e Timothée Chalamet estão namorando: 'Mantendo as coisas casuais'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados