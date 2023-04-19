Chega ao fim o casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb: fim de casamento após quatro anos Crédito: Reprodução @Cauareymond

O casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb chegou ao fim após quatro anos. O anúncio foi feito pela modelo através de comunicado na rede social.

"Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhore trocas aqui, então senti que deveria também compartilho isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas", disse em post feito no Stories do Instagram.

A modelo disse ainda que não irá mais comentar o assunto. "É um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir", escreveu.