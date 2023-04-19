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7 anos juntos

Chega ao fim o casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

A modelo anunciou a separação em comunicado nas redes sociais. Ela e o ator foram casados durante quatro anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 15:01

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb
Cauã Reymond e Mariana Goldfarb: fim de casamento após quatro anos Crédito: Reprodução @Cauareymond
O casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb chegou ao fim após quatro anos. O anúncio foi feito pela modelo através de comunicado na rede social. 
"Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhore trocas aqui, então senti que deveria também compartilho isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas", disse em post feito no Stories do Instagram.
A modelo disse ainda que não irá mais comentar o assunto. "É um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir", escreveu. 
Cauã Reymond e Mariana Goldfarb começaram o relacionamento em 2016. Mariana foi a primeira namorada que Cauã assumiu depois do fim de sua relação de seis anos com Grazi Massafera, em 2013. Em 2021, o jornal Extra revelou que o casal havia enfrentado e superado uma crise no relacionamento. Na ocasião, Cauã e Mariana quase se separaram.

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