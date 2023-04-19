Roberto Carlos em Cachoeiro: fãs chegam até 3 horas antes da abertura dos portões

Fãs chegam até 3 horas antes da abertura de portões para show do Rei Crédito: Carlos Barros

Roberto Carlos não medem esforços para celebrar junto com o cantor seu aniversário de 82 anos, em Os fãs denão medem esforços para celebrar junto com o cantor seu aniversário de 82 anos, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O Rei se apresenta nesta quarta-feira (19), no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, num show que promete muitas emoções. Por isso, os súditos marcaram presença no espaço desde cedo - mesmo com as cadeiras marcadas.

Um exemplo desse amor pelo ídolo é a técnica de enfermagem Sandra Nara. Primeira da fila, ela chegou às 14h no parque de exposições, três horas antes da abertura.

Técnica de enfermagem Sandra Nara, chegou nesta tarde aos portões do evento às 14h Crédito: Carlos Barros

“Cheguei às 14h para não pegar tumulto no trânsito. Meu filho me trouxe de carro. Estava ansiosa por este show, pois sou muito fã e meu filho me deu de presente o ingresso. Fiz um plantão dobrado, troquei plantão para estar aqui” contou feliz a fã.

Quem se une ao sentimento de Sandra é a vendedora Tereza Cristina, de Brasília, que desembarcou na rodoviária de Cachoeiro após longa viagem. “Valeu tudo a pena. Eu e meu filho saímos às 3h da manhã de Brasília e agora estou aqui para assistir meu ídolo. Amo Roberto Carlos”, disse feliz Tereza Cristina.

Vendedora Tereza Cristina, de Brasília Crédito: Carlos Barros

Para a corretora Rita Cássia Cunha, que veio de Guarapari, a correria para estar na cidade natal do cantor tem um sabor especial. “É muita correria. Deixei o trabalho, a família para poder estar aqui, mas estou muito feliz, satisfeita pois hoje é uma data marcante: estou fazendo 60 anos”, revela a aniversariante.

Rita Cássia Cunha, faz 60 anos hoje e veio de Guarapari Crédito: Carlos Barros

Ao todo, mais de 6,5 mil pessoas vão comemorar o aniversário de 82 anos de Roberto Carlos. A última vez que o cantor esteve no município, celebrando seu aniversário, foi em 2016 quando comemorou com os fãs seus 75 anos.