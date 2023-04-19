Fãs do Sul do ES contam suas histórias de amor pelo Rei Roberto Carlos

Moradora do interior de Cachoeiro, a aposentada Gercy Volpato é considerada a fã numero 1 de Roberto. Aos 17 anos, ela ouviu pela primeira vez a voz do cantor em uma rádio local. A paixão, que começou naquele instante, se tornou algo duradouro.

Ao lado da irmã e também fã, Maria Leonôr, percorria cerca de duas horas a pé até a emissora para ouvir o pequeno cantor aos domingos, em um programa infantil. Depois de sua mudança para o Rio de Janeiro, elas também o acompanhavam quando podiam nas rádios cariocas.

Gercy Volpato é considerada a fã numero 1 de Roberto Crédito: Matheus Martins

Outro detalhe da vida da fã é que, por causa desse amor, a aposentada de 93 anos nunca se casou. “A gente tinha namorado, né. Mas, quando nós descobrimos o Roberto e começamos a ir no programa dele, começaram (os pretendentes) a falar: ou ele ou Roberto. Nós ficamos com Roberto. Eu e minha irmã nunca nos casamos e não tenho um tiquinho de arrependimento”, revela a aposentada.

RELIGIOSIDADE

Em Aracuí, distrito de Castelo, Roberto Carlos esteve por duas vezes. O local das visitas foi o Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo para pedir pela cura da esposa Maria Rita, que enfrentava um câncer.

Ana Lúcias Dias viu Roberto Carlos no dia 13 de maio de 1999 em Aracuí Crédito: Matheus Martins

A Ana Lúcias Dias, que só via o ídolo na televisão, lembra que estava no local no dia 13 de maio de 1999 e o viu de perto. Momento inesperado, que ficou marcado em sua lembrança e registrado nas fotos guardadas com carinho.

Fotos de Roberto Carlos em Aracuí, Castelo Crédito: Matheus Martins

“Nós fomos pegos de surpresa. Pudemos ter o contato bem perto dele, foi muito emocionante. Eu sempre soube que Roberto é muito religioso e muito mariano, pois ele tem uma história muito bonita com Nossa Senhora. Foi uma alegria no santuário”, recorda a moradora.

DETALHES

Que Roberto Carlos nasceu no dia 19 de abril de 1941, todo fã sabe. Mas que foi às 5 horas da manhã, pesou 2,250 kg e mediu 42 centímetros somente o aposentado Waltemir Ventura.

“Pela conversa que eu sei, foi ali naquela casa, na rua João de Deus Madureira. Ali empinava as pipas, brincava de carrinho de rolimã com os demais amigos”, relembra Waltemir.

Aposentado Waltemir Ventura sabe detalhes da vida do cantor Crédito: Matheus Martins

Aos 65 anos, ele garante que escuta as canções do Rei desde antes de nascer. “Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já ouvia as músicas de Roberto. Sou fã dele de carteirinha. Ele foi coroado pelo povo e ele sabe agradecer de coração até os dias de hoje”, diz o aposentado.

RENOVAÇÃO

As canções românticas e a trajetória de sucessos do Rei arrastam multidões e atravessaram gerações. A cada década, seu público se renova. Numa delas, Roberto conquistou mais um coração: o da fotógrafa Camila Dansi. Aos 28 anos, a moradora de Vargem Alta, é apaixonada por ele.

Camila Dansi, aos 28 anos, é fã de Roberto Carlos Crédito: Matheus Martins

“Eu sempre fui fã dele, desde pequena. Meu pai tinha os discos de vinil. Eu gostava da voz dele e achava muito bonita. Sempre acompanhei os especiais dele na Globo”, diz a fotógrafa.

A Camila conta que acabou criando uma conexão com um lugar especial na vida de Roberto: a casa centenária onde o cantor nasceu e viveu até os 13 anos. Ela passava as horas de almoço no espaço, quando trabalhava em Cachoeiro. “Quando eu entrava na casa, sentia como se fosse a casa dos meu avós, é uma casa muito acolhedora”, revela Camila.