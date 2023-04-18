De escultura a música, fãs do ES preparam homenagens a Roberto Carlos

Uma das homenagens de fãs capixabas, um busto de chocolate de Roberto Carlos foi feito por Larissa Rigo para o Rei Crédito: Globo

Quem é fã sabe bem como é grande o amor por um ídolo — tão grande que às vezes nem com palavras é possível dizer. Mas e com uma escultura de chocolate? Ou, então, compondo uma música original? Essas foram algumas das formas que fãs capixabas encontraram para demonstrar tudo o que sentem pelo Rei Roberto Carlos, que completa 82 anos nesta quarta (19).

Para celebrar mais um ano de vida, o cantor volta ao Espírito Santo nesta semana para realizar dois shows: o primeiro na data de seu aniversário (19), na cidade em que nasceu, em Cachoeiro de Itapemirim; e o segundo na sexta (21), na Praça do Papa, em Vitória. Os fãs daqui, é claro, não pouparam tempo e prepararam homenagens ao cantor.

Uma delas foi feita pela confeiteira Larissa Rigo. Ela aproveitou a vontade de desenvolver algumas técnicas de esculpir bustos e resolveu dar um presente para a mãe: esculpiu rosto de Roberto Carlos em tamanho real. Mas não para por aí! Do molde feito em pastilina, será feita uma escultura do busto do Rei em chocolate. A expectativa é entregar para o cantor no show desta quarta (19), em Cachoeiro.

Ao programa Em Movimento, exibido no último sábado (15), Inês Rigo compartilhou todo o amor que sente pelo Rei: coleciona livros, já conseguiu uma das rosas que ele dedica às fãs e prepara até jantares em homenagem ao artista. A escultura de chocolate da família é mais uma forma de demonstrar esse amor.

Outra homenagem foi feita pela Renilda Alves, fã de carteirinha de Roberto Carlos desde os 16 anos. Hoje, aos 60, ela já publicou mais de 28 vídeos dedicados ao Rei em seu canal do YouTube, entre músicas autorais registradas e montagens para o artista. A dedicação é tanta que Renilda já ganhou o título de "Rainha das Homenagens".

"Os fãs do Roberto Carlos começaram me consagrando com este nome: a Rainha do Rei Roberto Carlos, super-fã", contou à repórter Elis Carvalho.