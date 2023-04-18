Cantor Maykinho, do grupo 'Feras do Forró', nega ter agredido Bruninha Charly

O cantor Maykinho, da banda Feras do Forró, negou, em entrevista à revista Quem, que tenha agredido física e psicologicamente a cantora Bruninha Charly, ex-vocalista do grupo. A jovem de 19 anos, o denunciou também pelo não pagamento do salário durante o um ano em que trabalhou com a banda.
Além de serem parceiros no grupo, Bruninha afirma que os dois tiveram um relacionamento amoroso. Enquanto a relação durou, a jovem diz ter sofrido abusos físicos e psicológicos por parte do cantor.
Uma das agressões, conforme publicado pela Quem, teria sido um pisão no pescoço que a fez perder a voz. Em resposta à revista, o forrozeiro afirmou que os problemas na voz da artista seriam por conta de anabolizantes.
Maykinho também afirmou à Quem que pagou o salário de Bruninha corretamente e que possui todos os comprovantes. De acordo com o manauara, a jovem não aceitou o fim do relacionamento e, por isso, está "fazendo gracinha". Maykinho diz estar tendo sua carreira prejudicada pelas acusações.
Ainda segundo o site, o laudo do Instituto Médico Legal (IML), desta última segunda (17), confirmou que Bruninha foi vítima de agressão física. Mesmo com Maykinho negando as denúncias, o advogado de defesa da jovem ressaltou à Quem que as provas de agressões, ameaças e intimidações estão anexadas ao processo.