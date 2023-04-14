"São tantas emoções!"

Roberto Carlos em Cachoeiro: restam poucos ingressos para o show de aniversário

Apresentação acontece na próxima quarta-feira (19), a partir das 20h30, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 16:48

Vendas para os ingressos do show do Rei Roberto Carlos, em Vitória, começam nesta quarta (29)
Roberto Carlos faz dois shows no ES na próxima semana
E está chegando a hora do encontro com o Rei, especialmente porque os conterrâneos estão ansiosos pelo show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim, que acontece na próxima quarta (19), no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa.
Ainda não garantiu seu ingresso para a festa de comemoração dos 82 anos do cantor? Pois é melhor se adiantar, visto que os bilhetes estão praticamente esgotados. A organização liberou mais 70 cadeiras e 200 arquibancadas, portanto, restam pouquíssimas opções nos setores azul e amarelo. Veja como comprar no serviço abaixo. 
Roberto Carlos confirmou seu reencontro com os fãs capixabas durante o cruzeiro "Emoções em Alto Mar", no início de março. Lembrando que o artista não visita sua terra natal desde 2016. 
Além do show em Cachoeiro, Roberto fará outra apresentação no Espírito Santo. Em 21 de abril, na próxima sexta, será a vez da Praça do Papa, em Vitória, receber a esperada performance do autor de "Emoções". "HZ" procurou a assessoria do evento e foi informado que ainda há ingressos disponíveis.
Ah, sim: Roberto Carlos promete mais uma vez arrebatar os fãs com mais uma turnê impecável ao lado de sua orquestra e coral, com produção e realização da RC Produções.

SHOW DE ANIVERSÁRIO ROBERTO CARLOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

  • ONDE: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa (Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim)
  • QUANDO: 19 de abril (quarta-feira), às 20h30. Abertura dos portões às 17h

  • INGRESSOS: 
  • VENDAS FÍSICAS
  • ORIENTO JOIAS (Centro): - Rua Coronel Francisco Braga 83/85, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Horários: 2ª a 6ª, de 12h às 18h, e sábado, das 08h às 12h
  • ORIENTO JOIAS (Perim Center):  Av. Jones dos Santos Neves 1372/1442, Caiçara, condomínio Perim Center, Cachoeiro de Itapemirim. Horários: 2ª a 6ª, de 12h às 20h, e sábado, de 12h às 20h
  • PELA INTERNET: À venda no site Eventin  

  • VALOR DOS INGRESSOS POR ÁREAS:
  • SETOR AZUL
  • INTEIRA: R$ 640
  • MEIA: R$ 320
  • Possui área PCD

  • SETOR AMARELO
  • INTEIRA: R$ 440
  • MEIA: R$ 220
  • Possui área PCD

  • SETOR BRANCO
  • INTEIRA: R$ 280
  • MEIA: R$ 140
  • Possui área PCD

  • SETOR ARQUIBANCADA
  • INTEIRA: R$ 180
  • MEIA: R$ 90

  • MEIA ENTRADA:
  • MEIA ENTRADA: Estudantes, professores, idosos e pessoas com deficiência
  • SERÁ CONFERIDO OS DOCUMENTOS DE PCD, ESTUDANTES E IDOSOS

SHOW DE ROBERTO CARLOS EM VITÓRIA

  • ONDE: Sexta-feira (21), a partir das 20h30, na Praça do Papa, em Vitória
  • INGRESSOS
  • SETOR PISTA
  • R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira) 
  • SETOR BRANCO
  • R$ 110 (meia) | R$ 220 (inteira)
  • SETOR VERDE 
  • R$ 170 (meia) | R$ 340 (inteira)
  • SETOR AMARELO
  • R$ 240 (meia) | R$ 480 (inteira)
  • SETOR AZUL
  • R$ 340 (meia) | R$ 680 (inteira) 

  • COMO COMPRAR: À venda pela internet e também na Casa de Eventos Na Vista (R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória

Veja Também

Ingressos para show de Roberto Carlos em Vitória começam a ser vendidos na quarta (29)

Show de Roberto Carlos em Vitória será em nova data

Roberto Carlos em Cachoeiro: ingressos partem de R$ 90

