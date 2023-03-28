Ingressos para show de Roberto Carlos em Vitória começam a ser vendidos na quarta (29)

Vendas para os ingressos do show do Rei Roberto Carlos, em Vitória, começam nesta quarta (29) Crédito: site RC

nesta quarta-feira (29), a partir do meio-dia, pelo site Eventim. Os ingressos variam de R$ 60 (meia), para o setor pista, a R$ 680 (inteira), o setor azul, mais próximo do palco. Vale tudo para ver o Rei de perto. A comercialização dos convites para a performance da capital capixaba começa. Vale tudo para ver o Rei de perto.

Também haverá um ponto de venda físico em Vitória, mais precisamente na casa de eventos Na Vista, localizada na Rua Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá.

Fique ligado: os fãs que se enquadrarem nos casos de meia entrada previstos em lei deverão, no dia dos shows, apresentar os comprovantes que liberam o benefício.

TANTAS EMOÇÕES

O show em Cachoeiro acontece no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no dia 19 de abril (uma quarta-feira). A apresentação em Vitória, por sua vez, acontecerá na Praça do Papa, em 21 de abril, uma sexta-feira.

A última vez que o cachoeirense cantou no Espírito Santo foi em 2018, na extinta Arena Vitória. O Rei vai comemorar seus 82 anos justamente na apresentação que marca seu retorno à cidade-natal. As comemorações com o público capixaba continuam pelo feriado, com o show do dia 21, na capital, com a vista incrível para o Convento da Penha.

INGRESSOS PARA O SHOW DE ROBERTO CARLOS EM VITÓRIA - DIA 21 DE ABRIL

ONDE: Sexta-feira (21), a partir das 20h30, na Praça do Papa, em Vitória