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Encontro com o Rei

Ingressos para show de Roberto Carlos em Vitória começam a ser vendidos na quarta (29)

Rei se apresenta na Praça do Papa, em 21 de abril. Última apresentação do cachoeirense no Estado se deu em 2018
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 28 de Março de 2023 às 11:55

Vendas para os ingressos do show do Rei Roberto Carlos, em Vitória, começam nesta quarta (29)
Vendas para os ingressos do show do Rei Roberto Carlos, em Vitória, começam nesta quarta (29) Crédito: site RC
Está chegando a hora de curtir as apresentações de Roberto Carlos no Espírito SantoApós o início das vendas de ingressos para o espetáculo de Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça (28), chegou a hora de garantir os bilhetes para o show de Vitória.
A comercialização dos convites para a performance da capital capixaba começa nesta quarta-feira (29), a partir do meio-dia, pelo site Eventim. Os ingressos variam de R$ 60 (meia), para o setor pista, a R$ 680 (inteira), o setor azul, mais próximo do palco. Vale tudo para ver o Rei de perto. 
Também haverá um ponto de venda físico em Vitória, mais precisamente na casa de eventos Na Vista, localizada na Rua Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá.
Fique ligado: os fãs que se enquadrarem nos casos de meia entrada previstos em lei deverão, no dia dos shows, apresentar os comprovantes que liberam o benefício.

TANTAS EMOÇÕES

O show em Cachoeiro acontece no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no dia 19 de abril (uma quarta-feira). A apresentação em Vitória, por sua vez, acontecerá na Praça do Papa, em  21 de abril, uma sexta-feira. 
A última vez que o cachoeirense cantou no Espírito Santo foi em 2018, na extinta Arena Vitória. O Rei vai comemorar seus 82 anos justamente na apresentação que marca seu retorno à cidade-natal. As comemorações com o público capixaba continuam pelo feriado, com o show do dia 21, na capital, com a vista incrível para o Convento da Penha.

INGRESSOS PARA O SHOW DE ROBERTO CARLOS EM VITÓRIA - DIA 21 DE ABRIL

  • ONDE: Sexta-feira (21), a partir das 20h30, na Praça do Papa, em Vitória
  • INGRESSOS
  • Setor pista - R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira) 
  • Setor branco - R$ 110 (meia) | R$ 220 (inteira)
  • Setor verde - R$ 170 (meia) | R$ 340 (inteira)
  • Setor amarelo - R$ 240 (meia) | R$ 480 (inteira)
  • Setor azul - R$ 340 (meia) | R$ 680 (inteira) 
  • COMO COMPRAR: À venda pela internet e também na Casa de Eventos Na Vista (R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória), a partir de 12h de quarta (29)

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