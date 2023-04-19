Roberto Carlos comemora 82 anos; Gal Costa, Elis Regina e Nando Reis já gravaram músicas do Rei

Vendas para os ingressos do show do Rei Roberto Carlos, em Vitória, começam nesta quarta (29) Crédito: site RC

Nesta quarta-feira, dia 19 de abril, o cantor e compositor Roberto Carlos comemora 82 anos de idade. Na ativa, o Rei, como ficou conhecido, tem inúmeros sucessos colecionados desde a Jovem Guarda, nos anos 1960, período em que se tornou um ídolo da juventude.

Sempre muito cuidadoso com suas composições, Roberto não costuma liberar regravações tão facilmente. Ou, então, prefere sugerir alterações nas escolhas dos artistas que o procuram com intenção de gravar suas canções - a maioria feita em parceria com o amigo Erasmo Carlos (1941-2022).

Para comemorar mais um ano de vida de Roberto, o Estadão listou quinze regravações de suas músicas por artistas de diferentes gerações. Todas são em parceria com Erasmo Carlos - com exceção de Meu Grito, com letra e música apenas de Erasmo, feitas especialmente para o cantor Agnaldo Timóteo (1936-2021). Confira: