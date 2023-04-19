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  • Roberto Carlos comemora 82 anos; Gal Costa, Elis Regina e Nando Reis já gravaram músicas do Rei
Viva longa ao Rei

Roberto Carlos comemora 82 anos; Gal Costa, Elis Regina e Nando Reis já gravaram músicas do Rei

Lista ainda inclui nomes como Marisa Monte, Sandy, Lulu Santos, Skank e Teresa Cristina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 13:07

Vendas para os ingressos do show do Rei Roberto Carlos, em Vitória, começam nesta quarta (29)
Vendas para os ingressos do show do Rei Roberto Carlos, em Vitória, começam nesta quarta (29) Crédito: site RC
Nesta quarta-feira, dia 19 de abril, o cantor e compositor Roberto Carlos comemora 82 anos de idade. Na ativa, o Rei, como ficou conhecido, tem inúmeros sucessos colecionados desde a Jovem Guarda, nos anos 1960, período em que se tornou um ídolo da juventude.
Sempre muito cuidadoso com suas composições, Roberto não costuma liberar regravações tão facilmente. Ou, então, prefere sugerir alterações nas escolhas dos artistas que o procuram com intenção de gravar suas canções - a maioria feita em parceria com o amigo Erasmo Carlos (1941-2022).
Para comemorar mais um ano de vida de Roberto, o Estadão listou quinze regravações de suas músicas por artistas de diferentes gerações. Todas são em parceria com Erasmo Carlos - com exceção de Meu Grito, com letra e música apenas de Erasmo, feitas especialmente para o cantor Agnaldo Timóteo (1936-2021). Confira:
  1. Eu sou Terrível - Gal Costa
  2. As Curvas da Estrada de Santos - Elis Regina
  3. Além do Horizonte - Nara Leão
  4. Meu Grito - Agnaldo Timóteo
  5. Fera Ferida - Maria Bethânia
  6. Eu te amo, te amo, te amo - Marisa Monte
  7. É Proibido Fumar - Skank
  8. É Preciso Saber Viver - Titãs
  9. Como é Grande Meu Amor Por Você - Sandy
  10. Não se Esqueça de Mim - Nana Caymmi
  11. Se Você Pensa - Lulu Santos
  12. De Tanto Amor - Nando Reis
  13. Do Fundo do Meu Coração - Adriana Calcanhoto
  14. Ilegal, imoral ou engorda - Teresa Cristina
  15. Desabafo - Fafá de Belém

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