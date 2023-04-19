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Dia dos Povos Indígenas

Conheça três perfis de criadores de conteúdo indígena

No dia 19 de abril é celebrado o dia dos povos originários do Brasil. A data foi criada em 1943, durante a ditadura do Estado Novo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 12:30

Conheça três perfis de criadores de conteúdo indígena
Conheça três perfis de criadores de conteúdo indígena Crédito: Instagram/@tukuma_pataxo/@sam_sateremawe/Twitter/@kaeguajajara
Nesta quarta-feira, 19, é celebrado o dia dos povos indígenas. A data foi escolhida como forma de celebrar as diversidades culturais dos povos originários do Brasil, assim como, combater o preconceito contra eles e lutar por políticas públicas que garantam os direitos de cada um.
A data foi criada no ano de 1943, durante a ditadura do Estado Novo. Na época, Marechal Rondon, descendente de indígenas, fez pressão para o surgimento dela e ainda, com a influência do Congresso Indigenista Interamericano, que foi realizado no México em abril de 1940, a data foi finalmente criada.
Como forma de entender mais sobre as causas, lutas, mitos e tabus que a sociedade criou e propagou durante tantos anos, trouxemos três perfis de criadores de conteúdo indígenas para você conhecer.
1- Tukumã Pataxó
Natural da aldeia de Coroa Vermelha, que fica localizada no extremo sul da Bahia, o criador de conteúdo, ativista e podcaster, ensina diariamente seus mais de 230 mil seguidores sobre a cultura indígena. O jovem cursa gastronomia na Universidade Federal da Bahia, UFBA e já visitou países como França, Bélgica, Estados Unidos, Suécia, entre outros, representando o Brasil e os povos originários. Em seu perfil, fala sobre questões como usar a expressão indígena ao invés de índio, o porquê não se usar fantasia de indígenas e muitos outros pontos sobre demarcações de terra e ativismo.
2- Samela Sateré Mawé
Ativista, criadora de conteúdo e colunista. Visitou países como França, Estados Unidos, Egito, Bélgica e foi uma das representantes do Brasil durante a COP 26 (26ª Conferência das Partes (ou COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), em 2021, nos Estados Unidos. É estudante de biologia na Universidade do Estado do Amazonas e usa sua voz e ativismo para levar causas importantes e desmistificar preconceitos estabelecidos ao longo de tantos anos.
3- Kaê Guajajara
Cantora, educadora de arte, escritora, atriz e criadora de conteúdo. Além de mostrar sua rotina como cantora, Kaê é não binária e uma pessoa pansexual, sendo assim, também traz questões que envolvem a luta da comunidade LGBTQIA+. Na noite desta terça-feira, 18, Kaê fez uma apresentação intimista para mostrar seu novo álbum musical e recebeu muito carinho e elogios dos fãs. Com mais de 121 mil seguidores, a cria do complexo da Maré vive entre os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão. O novo trabalho será lançado oficialmente no dia 21 de abril.

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