Mostra Povoar abre inscrições para shows e espetáculos de teatro, dança e circo

A Mostra Povoar, que será realizada entre os dias 20 e 27 de maio, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para receber propostas artísticas que vão compor sua programação. Serão oito propostas de espetáculos de teatro, dança e circo, além de shows musicais, aceitas que receberão cachê de até R$ 6 mil.
Os interessados devem preencher o formulário disponibilizado neste link (CLIQUE AQUI) até o dia 27 de abril. Vale antecipar que entre os requisitos para a inscrição estão a qualidade técnica, conceitual e estética do espetáculo; a quantidade máxima de 8 membros pro grupo, incluindo artistas e corpo técnico/produção.
As análises técnicas também levarão em conta a relevância social das propostas, bem como a diversidade, inclusão e representatividade, em uma perspectiva interseccional e geográfica. Serão aceitos trabalhos de todos os estados do Brasil. O resultado sai no dia 29 deste mês.
A MOSTRA
Nesta edição, a Mostra Povoar será realizada entre os dias 20 e 27 de maio de 2023, com entrada gratuita. Na programação, haverá a participação de oito espetáculos artísticos que serão selecionados por meio do edital; oficinas de malabarismo para crianças, de jogos teatrais infantis e oficina de dança afro; bate-papos com os grupos após as apresentações; e a participação da Sociedade Musical Lira Mateense, na abertura oficial.
Neste ano, a ocupação cultural do Sítio Histórico Porto, em São Mateus, será total, com atividades acontecendo na Casa da Cultura Largo do Chafariz e na Tenda Povoar, que será montada no espaço aberto do Largo do Chafariz.
“O nosso objetivo principal é resgatar o movimento artístico-cultural que sempre existiu no Sítio Histórico do Porto e que hoje tem menos. Além de valorizar o cenário arquitetônico e fomentar a arte e cultura para a comunidade local”, afirma Rafaella Vagmaker, produtora cultural e idealizadora da Mostra Povoar.