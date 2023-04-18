Festival Finos Filmes abre inscrições para a 10ª edição; veja como participar

Tradicional mostra de cinema sócio-político, o Festival Finos Filmes está com inscrições abertas até 1º de maio. Para participar do processo seletivo, o realizador deve enviar curtas-metragens com duração de até 20 minutos e produzidos a partir de 2021. Informações sobre o regulamento e a ficha de inscrição podem ser retirados no site oficial e também nas redes sociais.
Os curtas selecionados irão compor painéis de debates e exibições, com temas e convidados de diversas áreas. O evento está previsto para acontecer em setembro, em São Paulo. O valor arrecadado com os ingressos será revertido para instituições sociais.
Nas edições anteriores, participaram das mesas do Finos Filmes nomes como Fernando Haddad, Sônia Guajajara, Lázaro Ramos, Ana Maria Gonçalves, Linn da Quebrada, Christian Dunker, Maria Rita Kehl, Nuno Ramos, Antônio Pitanga, Pastor Henrique Vieira, Christiane Jatahy, Vera Iaconelli e Michel Laub.
"O Finos Filmes chega a dez edições com a esperança por um novo Brasil, mas sem renunciar a sua proposta de problematizar a nossa sociedade. O curta-metragem tem servido como vitrine das angústias e sonhos das novas gerações. Ajudar a reverberar essas vozes e arrecadar recursos para causas sociais seguem como compromissos do festival", afirma Felipe Poroger, diretor do evento.