Festival Finos Filmes abre inscrições para a 10ª edição; veja como participar

Os curtas selecionados irão compor painéis de debates e exibições, com temas e convidados de diversas áreas. O evento está previsto para acontecer em setembro, em São Paulo. O valor arrecadado com os ingressos será revertido para instituições sociais.

"O Finos Filmes chega a dez edições com a esperança por um novo Brasil, mas sem renunciar a sua proposta de problematizar a nossa sociedade. O curta-metragem tem servido como vitrine das angústias e sonhos das novas gerações. Ajudar a reverberar essas vozes e arrecadar recursos para causas sociais seguem como compromissos do festival", afirma Felipe Poroger, diretor do evento.