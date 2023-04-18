Mostra traz retrospectiva de filmes dos 30 anos do Festival de Cinema de Vitória

Para celebrar os 30 anos do Festival de Cinema de Vitória, uma mostra comemorativa será realizada entre os dias 14 e 18 de junho, no Sesc Glória, no Centro. No evento, será possível conferir 30 curtas e longas-metragens que já foram exibidos durante as últimas três décadas do festival e que apresentam um recorte simbólico da produção audiovisual brasileira.
Ao todo, serão exibidos 25 curtas-metragens e cinco longas-metragens, que estarão em cartaz da seguinte maneira: à tarde, 20 curtas-metragens serão exibidos com sessões sempre a partir das 15h. Nas exibições noturnas, que tem início às 19h, serão exibidos dois filmes: um longa-metragem e um curta-metragem capixaba.
Além da retrospectiva, a programação da mostra ainda contará com uma cerimônia especial: o ator Marcos Palmeira será homenageado e receberá o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado, uma publicação inédita e biográfica assinada por Paulo Gois e Leonardo Vais.
Para Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória, a Mostra Comemorativa reafirma o talento dos profissionais que produzem no Brasil.
"São três décadas de Festival de Cinema de Vitória. Foram 30 anos de inúmeros desafios, tanto para nós que realizamos o festival, quanto para quem produz cinema no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, foram tempos de luta, realizações e alegrias. Esse recorte, que será apresentado na Mostra Comemorativa 30 Anos, é uma prova da força do audiovisual brasileiro. Da criatividade de seus realizadores e suas equipes, que com suas produções originais, emocionantes e divertidas, contam a história do nosso país", contou.
A 30ª edição do Festival de Cinema de Vitória será realizada entre os dias 19 e 24 de setembro deste ano. Na ocasião, serão apresentados filmes inéditos.
OS FILMES
Durante os trinta anos de existência, o Festival de Cinema de Vitória tem sido uma importante janela de fomento para o cinema brasileiro. Neste período, o público pôde conferir gratuitamente aproximadamente dois mil curtas-metragens selecionados, além de mais de 180 longas-metragens, vindos de todas as regiões do Brasil.
Para a 30ª edição, os curadores Flavia Candida, Erly Vieira Jr e Waldir Segundo e Gilberto Alexandre Sobrinho selecionaram peças especiais. Confira a lista com as produções escolhidas:
Longas-metragens:
- Quase Dois Irmãos (RJ, 2004), de Lucia Murat (exibido no 11º FCV)
- Corumbiara (RR, 2009), de Vincent Carelli (exibido no 16º FCV)
- O Som ao Redor (PE, 2012), de Kleber Mendonça Filho (exibido no 19º FCV)
- A História da Eternidade (PE, 2014), de Camilo Cavalcante (exibido no 21º FCV)
- Ela Volta na Quinta (MG, 2014), de André Novais Oliveira (exibido no 22º FCV)
Curtas-metragens:
- Angelo Anda Sumido (RS, 1997), de Jorge Furtado (exibido no 4º Festival de Cinema de Vitória)
- Castelos de Vento (MG, 1998), de Tânia Anaya (exibido no 6º FCV)
- No Princípio Era o Verbo (ES, 2005), de Virgínia Jorge (exibido no 12º FCV)
- Chupa Cabras (ES, 2005), de Rodrigo Aragão (exibido no 13º FCV)
- Rap, o Canto da Ceilândia (DF, 2005), de Adirley Queirós (exibido no 13º FCV)
- Ensaio de Cinema (RJ, 2009), de Allan Ribeiro (exibido no 16º FCV)
- Sweet Karolynne (PB, 2009), de Ana Bárbara Ramos (exibido no 16º FCV)
- Meninos (ES, 2009), de de Ursula D'Art (exibido no 16º FCV)
- Praça Walt Disney (PE, 2011), de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira (exibido 18º FCV)
- O Duplo (SP, 2012), de Juliana Rojas (exibido no 19º FCV)
- Quinze (MG, 2014), de Maurílio Martins (exibido no 21º FCV)
- No Devagar Depressa dos Tempos (SP, 2014), de Eliza Capai (exibido no 21º FCV)
- Virgindade (PE, 2014), de Chico Lacerda (exibido no 22º FCV)
- A Festa e os Cães (CE, 2016), de Leonardo Mouramateus (exibido no 22º FCV)
- Kbela (RJ, 2015), de Yasmin Thayná (exibido no 23º FCV)
- Eclipse Solar (ES, 2016), de Rodrigo de Oliveira (exibido no 23º FCV)
- Na Missão, com Kadu (MG/ PE, 2016), de Aiano Benfica, Kadu Freitas e Aiano Benfica, Kadu Freitas e Pedro Maia Brito (exibido no 23º FCV)
- Alma Bandida (MG, 2018), de Marco Antônio Pereira (exibido no 25º FCV)
- Perifericu (SP, 2020), de Rosa Caldeira, Vita Pereira, Sthefanny Fernanda e Nay Mendl (exibido no 27º FCV)
- A Morte Branca do Feiticeiro Negro (SC, 2020), de Rodrigo Ribeiro Andrade (exibido no 27º FCV)
Curtas-metragens capixabas:
- Perto da Minha Casa (ES, 2013), de Diego Locatelli e Carol Covre (exibido no 20º FCV)
- A Cor do Fogo e a Cor da Cinza (ES, 2014), de André Felix (exibido no 21º FCV)
- O Projeto do Meu Pai (ES, 2016), de Rosaria (exibido no no 23º FCV)
- Para Todas as Moças (ES, 2019), de Castiel Vitorino, (exibido no 27º FCV)
- Inabitáveis (ES, 2020), de Anderson Bardot (exibido no 27º FCV)
SERVIÇO
- MOSTRA COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA
- QUANDO: De 14 a 18 de junho
- ONDE: Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
- HORÁRIO: A definir
- ENTRADA: Gratuita