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Cinema

Mostra traz retrospectiva de filmes dos 30 anos do Festival de Cinema de Vitória

De 14 a 18 de junho, estarão em cartaz 30 filmes que já foram exibidos no festival, dentre obras de ficção e documentários.  Marcos Palmeira será o homenageado do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 11:08

Plateia do 28º FCV Reencontro
Cerimônia de Abertura do 28º Festival de Cinema de Vitória Reencontro Crédito: Thais Carletti/ Acervo IBCA
Para celebrar os 30 anos do Festival de Cinema de Vitória, uma mostra comemorativa será realizada entre os dias 14 e 18 de junho, no Sesc Glória, no Centro. No evento, será possível conferir 30 curtas e longas-metragens que já foram exibidos durante as últimas três décadas do festival e que apresentam um recorte simbólico da produção audiovisual brasileira.
Ao todo, serão exibidos 25 curtas-metragens e cinco longas-metragens, que estarão em cartaz da seguinte maneira: à tarde, 20 curtas-metragens serão exibidos com sessões sempre a partir das 15h. Nas exibições noturnas, que tem início às 19h, serão exibidos dois filmes: um longa-metragem e um curta-metragem capixaba.
Além da retrospectiva, a programação da mostra ainda contará com uma cerimônia especial: o ator Marcos Palmeira será homenageado e receberá o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado, uma publicação inédita e biográfica assinada por Paulo Gois e Leonardo Vais. 
Para Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória, a Mostra Comemorativa reafirma o talento dos profissionais que produzem no Brasil.
"São três décadas de Festival de Cinema de Vitória. Foram 30 anos de inúmeros desafios, tanto para nós que realizamos o festival, quanto para quem produz cinema no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, foram tempos de luta, realizações e alegrias. Esse recorte, que será apresentado na Mostra Comemorativa 30 Anos, é uma prova da força do audiovisual brasileiro. Da criatividade de seus realizadores e suas equipes, que com suas produções originais, emocionantes e divertidas, contam a história do nosso país", contou.
A 30ª edição do Festival de Cinema de Vitória será realizada entre os dias 19 e 24 de setembro deste ano. Na ocasião, serão apresentados filmes inéditos.

OS FILMES

Durante os trinta anos de existência, o Festival de Cinema de Vitória tem sido uma importante janela de fomento para o cinema brasileiro. Neste período, o público pôde conferir gratuitamente aproximadamente dois mil curtas-metragens selecionados, além de mais de 180 longas-metragens, vindos de todas as regiões do Brasil.
Para a 30ª edição, os curadores Flavia Candida, Erly Vieira Jr e Waldir Segundo e Gilberto Alexandre Sobrinho selecionaram peças especiais. Confira a lista com as produções escolhidas:
Longas-metragens:
  • Quase Dois Irmãos (RJ, 2004), de Lucia Murat (exibido no 11º FCV)
  • Corumbiara (RR, 2009), de Vincent Carelli (exibido no 16º FCV)
  • O Som ao Redor (PE, 2012), de Kleber Mendonça Filho (exibido no 19º FCV)
  • A História da Eternidade (PE, 2014), de Camilo Cavalcante (exibido no 21º FCV)
  • Ela Volta na Quinta (MG, 2014), de André Novais Oliveira (exibido no 22º FCV)
Curtas-metragens:
  • Angelo Anda Sumido (RS, 1997), de Jorge Furtado (exibido no 4º Festival de Cinema de Vitória)
  • Castelos de Vento (MG, 1998), de Tânia Anaya (exibido no 6º FCV)
  • No Princípio Era o Verbo (ES, 2005), de Virgínia Jorge (exibido no 12º FCV)
  • Chupa Cabras (ES, 2005), de Rodrigo Aragão (exibido no 13º FCV)
  • Rap, o Canto da Ceilândia (DF, 2005), de Adirley Queirós (exibido no 13º FCV)
  • Ensaio de Cinema (RJ, 2009), de Allan Ribeiro (exibido no 16º FCV)
  • Sweet Karolynne (PB, 2009), de Ana Bárbara Ramos (exibido no 16º FCV)
  • Meninos (ES, 2009), de de Ursula D'Art (exibido no 16º FCV)
  • Praça Walt Disney (PE, 2011), de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira (exibido 18º FCV)
  • O Duplo (SP, 2012), de Juliana Rojas (exibido no 19º FCV)
  • Quinze (MG, 2014), de Maurílio Martins (exibido no 21º FCV)
  • No Devagar Depressa dos Tempos (SP, 2014), de Eliza Capai (exibido no 21º FCV)
  • Virgindade (PE, 2014), de Chico Lacerda (exibido no 22º FCV)
  • A Festa e os Cães (CE, 2016), de Leonardo Mouramateus (exibido no 22º FCV)
  • Kbela (RJ, 2015), de Yasmin Thayná (exibido no 23º FCV)
  • Eclipse Solar (ES, 2016), de Rodrigo de Oliveira (exibido no 23º FCV)
  • Na Missão, com Kadu (MG/ PE, 2016), de Aiano Benfica, Kadu Freitas e Aiano Benfica, Kadu Freitas e Pedro Maia Brito (exibido no 23º FCV)
  • Alma Bandida (MG, 2018), de Marco Antônio Pereira (exibido no 25º FCV)
  • Perifericu (SP, 2020), de Rosa Caldeira, Vita Pereira, Sthefanny Fernanda e Nay Mendl (exibido no 27º FCV)
  • A Morte Branca do Feiticeiro Negro (SC, 2020), de Rodrigo Ribeiro Andrade (exibido no 27º FCV)
Curtas-metragens capixabas:
  • Perto da Minha Casa (ES, 2013), de Diego Locatelli e Carol Covre (exibido no 20º FCV)
  • A Cor do Fogo e a Cor da Cinza (ES, 2014), de André Felix (exibido no 21º FCV)
  • O Projeto do Meu Pai (ES, 2016), de Rosaria (exibido no no 23º FCV)
  • Para Todas as Moças (ES, 2019), de Castiel Vitorino, (exibido no 27º FCV)
  • Inabitáveis (ES, 2020), de Anderson Bardot (exibido no 27º FCV)

SERVIÇO

  • MOSTRA COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA
  • QUANDO: De 14 a 18 de junho
  • ONDE: Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
  • HORÁRIO: A definir
  • ENTRADA: Gratuita

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