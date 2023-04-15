Rádio Gazeta terá maior alcance e presença junto ao público

Rádio Gazeta está de cara nova Crédito: Instagram/@radiogazetaes

No ano em que completa 40 anos de existência, a Rádio Gazeta (97.1 FM) se renova e promete muitas novidades junto ao público. O slogan “A nossa frequência é você!” reforça a relação próxima e familiar da rádio com os ouvintes, os verdadeiros protagonistas, que diariamente trocam mensagens, dizem o que querem ouvir e brincam com os locutores e assistentes.

Junto com ele (o novo slogan), vem a nova identidade visual e uma nova antena, possibilitando um maior alcance de suas ondas e um maior público. Com o equipamento instalado na Fonte Grande, em Vitória, a rádio passa a ter amplo alcance, chegando a todos os municípios que compõem a Grande Vitória. Assim, será possível alcançar mais pessoas que residem em municípios como Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Viana e Fundão.

Apesar das mudanças, a Gazeta FM continuará com sua linguagem próxima dos ouvintes, informando e entretendo com muita música. Basta sintonizar no 97.1 FM, que a diversão está garantida. Se você está no Norte do ES, não se esqueça que a Rádio Gazeta é captada no 98.3 FM do seu dial.

FESTA DA PENHA E SHOW DO REI

Entre os planos, estão programadas até o momento duas ações promocionais durante a Festa da Penha: uma na Romaria dos Homens, neste sábado (15); e outra na Missa de Encerramento, na próxima segunda-feira (17). Haverá distribuição de fitas e copos com a nova marca, além de exposição do novo logo em outros materiais da Festa da Penha.