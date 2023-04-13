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Cultura

TendaLab 2023 será em junho com Leci Brandão, Mukeka di Rato e Gaby Amarantos

Evento gratuito acontece em 16 e 17 de junho, na Universidade Federal do Espírito Santo. Novas atrações devem ser anunciadas nas próximas semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 18:25

DJ Jamboo, Gaby Amarantos, Leci Brandão e Mukeka Di Rato são os primeiros nomes confirmados para o TendaLab 2023
DJ Jamboo, Gaby Amarantos, Leci Brandão e Mukeka Di Rato são os primeiros nomes confirmados para o TendaLab 2023 Crédito: Divulgação/Rodolfo Magalhães/Carlos Torres
Com o slogan "Vem todo mundo!", o TendaLab voltou com a promessa de repetir o sucesso do ano passado. Em 2023, o evento, com programação totalmente gratuita, deixa Vila Velha e será realizado nos dias 16 e 17 de junho, sexta e sábado, em novo local: no estacionamento da Universidade Federal do Espírito Santo, Campus de Goiabeiras, em Vitória
Com cantores de diferentes gerações e distindos gêneros musicais, como rock, pop, MPB e samba, o TendaLab traz um line-up original, capaz de agradar a toda fatia de público. Entre os nomes confirmados, estão Gaby Amarantos - divulgada recentemente pelas redes sociais -, Leci Brandão, Mukeka di Rato e DJ Jamboo. Outros artistas devem ser anunciados pela organização nas próximas semanas, assim como a programação completa. 
Serão duas noites especiais que apresentarão um panorama plural da música contemporânea produzida no Brasil. "O TendaLab é um festival de fomento da música nacional. A proposta da curadoria é reunir artistas de diversas gerações, promovendo um intercâmbio de gêneros e atrações musicais de várias partes do país com o público do Espírito Santo", explica Lucia Caus, curadora e idealizadora da empreitada.
Gaby Amarantos, um dos destaques do TendaLab, também é apresentadora e atriz. Ela promete trazer para Vix a turnê #PURAKÊTOUR, em que convida o público para viver um pouco da sensação de estar na Amazônia. Além das canções do álbum homônimo, ela canta sucessos como "Ex Mai Love" e "Xirley".
Outro nome confirmado é da dama do samba, Leci Brandão. Nascida em Madureira e criada em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, foi a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Mangueira. Com mais de 40 anos de carreira, a artista promete uma apresentação com clássicos como "Café com Pão" e "Zé do Caroço".
O rock também está na programação. O Mukeka di Rato surgiu no início dos anos 1990, em Vila Velha. Hoje é um dos nomes mais importantes do underground mundial. Formada por Fábio Mozine, Fabio Trucci e Christian Colela, e pelo novo vocalista, o compositor Fepaschoal, a banda promete apresentar as "pauleiras sonoras" do trabalho mais recente, "Boiada Suicida". Entre os destaques, a faixa "Luzia". Sinta a vibe do clipe:
Performando nas pick ups há seis anos, a DJ e Drag Jamboo vai manter, durante os intervalos das apresentações, o clima de animação do público lá no alto. Seus sets são repletos de brasilidades, com especial atenção à música produzida no Norte e no Nordeste do Brasil. Além do som incrível, ela é dona de um visual único e promete ser um show à parte durante sua performance.

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