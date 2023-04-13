TendaLab 2023 será em junho com Leci Brandão, Mukeka di Rato e Gaby Amarantos

DJ Jamboo, Gaby Amarantos, Leci Brandão e Mukeka Di Rato são os primeiros nomes confirmados para o TendaLab 2023 Crédito: Divulgação/Rodolfo Magalhães/Carlos Torres

TendaLab voltou com a promessa de repetir o sucesso do Universidade Federal do Espírito Santo, Campus de Goiabeiras, em Vitória. Com o slogan "Vem todo mundo!", ovoltou com a promessa de repetir o sucesso do ano passado . Em 2023, o evento, com programação totalmente gratuita, deixa Vila Velha e será realizado nos dias 16 e 17 de junho, sexta e sábado, em novo local: no estacionamento da, Campus de Goiabeiras, em

Com cantores de diferentes gerações e distindos gêneros musicais, como rock, pop, MPB e samba, o TendaLab traz um line-up original, capaz de agradar a toda fatia de público. Entre os nomes confirmados, estão Gaby Amarantos - divulgada recentemente pelas redes sociais -, Leci Brandão, Mukeka di Rato e DJ Jamboo. Outros artistas devem ser anunciados pela organização nas próximas semanas, assim como a programação completa.

Serão duas noites especiais que apresentarão um panorama plural da música contemporânea produzida no Brasil. "O TendaLab é um festival de fomento da música nacional. A proposta da curadoria é reunir artistas de diversas gerações, promovendo um intercâmbio de gêneros e atrações musicais de várias partes do país com o público do Espírito Santo", explica Lucia Caus, curadora e idealizadora da empreitada.

Gaby Amarantos, um dos destaques do TendaLab, também é apresentadora e atriz. Ela promete trazer para Vix a turnê #PURAKÊTOUR, em que convida o público para viver um pouco da sensação de estar na Amazônia. Além das canções do álbum homônimo, ela canta sucessos como "Ex Mai Love" e "Xirley".

Outro nome confirmado é da dama do samba, Leci Brandão. Nascida em Madureira e criada em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, foi a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Mangueira. Com mais de 40 anos de carreira, a artista promete uma apresentação com clássicos como "Café com Pão" e "Zé do Caroço".

O rock também está na programação. O Mukeka di Rato surgiu no início dos anos 1990, em Vila Velha. Hoje é um dos nomes mais importantes do underground mundial. Formada por Fábio Mozine, Fabio Trucci e Christian Colela, e pelo novo vocalista, o compositor Fepaschoal, a banda promete apresentar as "pauleiras sonoras" do trabalho mais recente, "Boiada Suicida". Entre os destaques, a faixa "Luzia". Sinta a vibe do clipe: