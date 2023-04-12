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Dungeons & Dragons: encontro de RPG e jogos movimenta estreia do filme no ES

Evento acontece neste sábado (15), no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, e tem entrada franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 10:58

“Dangeons & Dragons: Honra entre Rebeldes” estreia nesta quinta-feira (13) nos cinemas de todo o país. Para animar os fãs do clássico game, o Shopping Mestre Álvaro realiza um encontro de RPG e jogos de tabuleiro modernos neste sábado (15), no pátio do centro de compras.
Com entrada franca, o evento terá início às 11h com várias opções de board games. Entre eles, "Vampiro: A Máscara – Vendetta"; "Marrakech"; "Ice Cool"; "13 Fantasmas"; "Karuba"; "Ricardo I"; "Barony".
Várias mesas de RPG também estão sendo programadas, entre elas mesas de "7ª Mar"; "Pathfinder - 2ª edição"; "Vampire 5ª edição"; "Marvel Multiverse Role-Playing Game"; "Hora da Aventura RPG"; "Shadowrun"; "3D&T"; e, claro, "Dungeons & Dragons - 5ª edição".
Jogo de tabuleiro RPG com miniaturas com dragão nas masmorras
Jogo de tabuleiro RPG com miniaturas com dragão nas masmorras Crédito: Shutterstock
Os participantes também terão a oportunidade de conhecer o RPG "As Chaves da Torre", que é 100% capixaba e será lançado no evento após uma campanha de financiamento na internet.
Segundo André Cruz (Velhinho) que é um dos organizadores do evento, os jogos analógicos têm a característica de serem presenciais, e isso possibilita a aproximação das pessoas. “É bom encontrar meios onde as pessoas fiquem sentadas em volta de uma mesa podendo se divertir e conversar, coisa que o jogo digital não faz, já que geralmente cada um está em sua casa ou sozinha jogando. O objetivo do encontro é deixar um pouco a tecnologia de lado e focar na aproximação das pessoas ao vivo”, disse.
A gerente de Marketing do Shopping Mestre Álvaro ressalta que esse tipo de evento, além de resgatar memórias, garante um momento de diversão para todas as idades. “É muita nostalgia. Poder reviver essas memórias que muitos têm da infância e adolescente é sempre muito bom. E apresentar isso para as crianças de hoje, para que elas vejam que também é possível se divertir longe das telas é o objetivo do evento. Nós do Shopping Mestre Álvaro, buscamos sempre trazer eventos que garantam diversão para todas as idades”, disse.

SERVIÇO

  • ENCONTRO DE JOGOS DE TABULEIRO
  • Quando: sábado (15), a partir das 11h
  • Onde: Pátio Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Gratuito

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