Orquestra Sinfônica do ES estreia temporada 2023 nesta quarta (12); veja programação

Orquestra Sinfônica do ES retorna nesta quarta (12) Crédito: Lorenzo Savergnini

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) está de volta e com programação já definida para o segundo trimestre de 2023. Nos meses de abril, maio e junho, a sinfônica iniciará suas atividades do ano com a temática "Música e Natureza". A abertura oficial será nesta quarta (12), às 20h, no Sesc Glória.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniado) e R$ 10 (meia-entrada). Os interessados podem garantir a entrada na bilheteria do Sesc Glória e também on-line, pelo site.

Com obras sinfônicas inspiradas em manifestações da natureza, como o canto dos pássaros, os sons do mar, as chuvas e as estações do ano, o conceito-tema da temporada 2023 da Oses é um tributo à natureza.

As apresentações serão divididas em séries, como as já tradicionais Quarta e Quinta Clássicas, Pré-Estreia e Concertos Sinfônicos, além das séries de formação de plateia, como os Concertos Didáticos, Orquestra nas Escolas, Sinfônica no Parque, com uma apresentação especial de Dia das Mães e a Série Concertos Itinerantes em outras cidades do estado, para além da Grande Vitória.

O REPERTÓRIO

No repertório especial de estreia, a sinfônica apresentará obras de dois compositores brasileiros: “Nhanderú”, de Clarice Assad, e “4 Canções da Floresta do Amazonas”, de Villa-Lobos, com solo da soprano Rosana Lamosa. Além da “Sinfonia n. 1 – Primavera”, do alemão Robert Schumann, tudo sob a batuta do maestro Helder Trefzger.

Quem assina a curadoria da temporada é o maestro, professor, pianista e também pesquisador de ópera, Gabriel Rhein-Schirato, que escolheu “Música e Natureza” como temática.

“Cada compositor e obra escolhida faz uso particular desse tipo de tema, segundo sua cultura, suas escolhas estéticas e suas referências pessoais do que venham a ser as tais paisagens naturais. Sob esse ponto de vista, falar de natureza também conflui, organicamente, para o repertório brasileiro: nossa flora e fauna, nosso folclore, nossos povos originários, nossas memórias”, afirma.

Segundo Gabriel, a temporada ainda oferece um olhar a importantes figuras historicamente menorizadas. “Escolhemos dar luz a compositoras e compositores de altíssima qualidade que, por razões extramusicais, não foram eleitos como ‘gênios da música ocidental’, mas que podem – e devem – figurar nas salas de concerto pelo mundo afora”, conta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA TEMPORADA DESTE 1º TRIMESTRE

ABRIL

SESC GLÓRIA (VITÓRIA)

12 - Abertura da Temporada 2023 ("Quarta Clássica"), às 20h

- Abertura da Temporada 2023 ("Quarta Clássica"), às 20h 13 - "Quinta Clássica", às 20h

- "Quinta Clássica", às 20h 26 - Série "Pré-Estreia", às 20h

- Série "Pré-Estreia", às 20h 27 - Série "Concertos Sinfônicos", às 20h

MAIO

SESC GLÓRIA (VITÓRIA)

10 - "Quarta Clássica"

- "Quarta Clássica" 11 - "Quinta Clássica"

- "Quinta Clássica" 24 - Série "Pré-Estreia"

- Série "Pré-Estreia" 25 - Série "Concertos Sinfônicos"

PARQUE BOTÂNICO DA VALE (VITÓRIA)

14 - Sinfônica no Parque - "Dia das Mães"

JUNHO

Entre 5 e 20/5 - Projeto Orquestra nas Escolas

SESC GLÓRIA (VITÓRIA)

28 - Série "Pré-Estreia"

- Série "Pré-Estreia" 29 - Série "Concertos Sinfônicos"

SERVIÇO