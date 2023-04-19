Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Cachoeiro: trânsito próximo ao local do show de Roberto Carlos será alterado
Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro: trânsito próximo ao local do show de Roberto Carlos será alterado

Rei se apresentará no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto. Saiba como fica o trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 15:07

Trânsito perto do Parque de Exposição muda para show
Trânsito perto do Parque de Exposição muda para show Crédito: Reprodução/ PMCI
A partir das 19h desta quarta-feira (19), a Avenida Francisco Mardegan, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, sofrerá uma alteração temporária. O motivo é o show do cantor Roberto Carlos, que se apresentará no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto.
A Avenida Francisco Mardegan, que tem início após o trevo do BNH, terá seu fluxo de veículos convertido para mão única, no sentido do bairro Aeroporto. A alteração, segundo a prefeitura, é para garantir melhores condições de mobilidade para o público.
A opção de contorno para o acesso em direção ao Centro será a de utilizar a Rua Joana Carlete Fiório, na lateral do parque, seguindo pela Avenida Fioravante Cipriano (Rodovia do Gavião) até o trevo da antiga Coca-Cola.
Desse ponto, os condutores poderão seguir suas rotas pela Avenida Mauro Miranda Madureira (rodovia do Valão) ou pela rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua.
Outra alternativa, descreveu o município, será realizar o mesmo contorno, mas utilizando a rua Agostinho Segundo Tirello, primeira via após o Parque de Exposição, para acessar a avenida Fioravante Cipriano.
A expectativa é a de que as alterações sejam mantidas até às 21h, podendo sofrer alterações, a depender  dos horários de início e término do evento.
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), as vias serão devidamente sinalizadas e terão agentes de segurança para orientar os condutores.
A operação irá envolver, além de agentes municipais de trânsito, servidores da Guarda Civil Municipal e das Polícias Rodoviária Federal e Militar.

Veja Também

Roberto Carlos comemora 82 anos; Gal Costa, Elis Regina e Nando Reis já gravaram músicas do Rei

Confeiteira de Cachoeiro faz bolo do parabéns de Roberto Carlos pela 3ª vez

Fãs do Sul do ES contam suas histórias de amor pelo Rei Roberto Carlos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Roberto Carlos trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados