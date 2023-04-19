Cachoeiro: trânsito próximo ao local do show de Roberto Carlos será alterado

Trânsito perto do Parque de Exposição muda para show Crédito: Reprodução/ PMCI

A partir das 19h desta quarta-feira (19), a Avenida Francisco Mardegan, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, sofrerá uma alteração temporária. O motivo é o show do cantor Roberto Carlos, que se apresentará no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto.

A Avenida Francisco Mardegan, que tem início após o trevo do BNH, terá seu fluxo de veículos convertido para mão única, no sentido do bairro Aeroporto. A alteração, segundo a prefeitura, é para garantir melhores condições de mobilidade para o público.

A opção de contorno para o acesso em direção ao Centro será a de utilizar a Rua Joana Carlete Fiório, na lateral do parque, seguindo pela Avenida Fioravante Cipriano (Rodovia do Gavião) até o trevo da antiga Coca-Cola.

Desse ponto, os condutores poderão seguir suas rotas pela Avenida Mauro Miranda Madureira (rodovia do Valão) ou pela rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua.

Outra alternativa, descreveu o município, será realizar o mesmo contorno, mas utilizando a rua Agostinho Segundo Tirello, primeira via após o Parque de Exposição, para acessar a avenida Fioravante Cipriano.

A expectativa é a de que as alterações sejam mantidas até às 21h, podendo sofrer alterações, a depender dos horários de início e término do evento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), as vias serão devidamente sinalizadas e terão agentes de segurança para orientar os condutores.