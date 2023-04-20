Festivais de Jazz de Manguinhos e Guaçuí dão ritmo ao feriadão no ES; programação

João Bosco e Nelson Faria são, respectivamente, atrações do Guaçuí Jazz & Blues Festival e Manguinhos Jazz & Blues Festival, que acontecem no Estado neste fim de semana Crédito: Divulgação

Manguinhos Jazz & Blues Festival, que acontece de quinta (20) a sábado (22), e o Guaçuí Jazz & Blues Festival, que rola sexta (21) e sábado (22). Se prepare para uma orgia (no bom sentido, é claro!) de boa música! Como diria o eterno Luiz Paixão , que nos deixou em 2021 , "o jazz é o alimento da alma". Seguindo o mantra da louvação ao estilo musical que consagrou nomes como Ella Fitzgerald e Billie Holiday, o Espírito Santo receberá dois eventos especialmente dedicados ao gênero: o, que acontece de quinta (20) a sábado (22), e o, que rola sexta (21) e sábado (22). Se prepare para uma orgia (no bom sentido, é claro!) de boa música!

Vamos começar pela festa do charmoso litoral do município da Serra. O Manguinhos Jazz & Blues Festival apresentará ao público um novo formato, com oficinas voltadas para músicos e estudantes, Cortejo de Jazz à Beira-Mar, Concertos Didáticos, Jazz para Crianças e Caminhada Ecológica, entre outras atividades socioculturais. Estas atividades acontecem na quinta-feira (20).

Além de tudo isso, estão garantidos 18 shows. Eles acontecem na sexta (21) e sábado (22) na Praça Central do bairro e em restaurantes credenciados pela Associação Comercial Balneário Manguinhos: Espaço Maria Mariana, Espaço Maresias, Espaço Chico Bento, Restaurante Enseada Manguinhos (neste caso, o palco será montado na Praça Central do bairro ao lado do estabelecimento), Recanto das Estrelas Restaurante e Restaurante Estação Primeira de Manguinhos.

Os shows no Espaço Chico Bento terão cobrança de ingressos solidários, no valor de R$ 50 por dia, com bilhetes para os dois dias no valor promocional de R$ 90, à venda pelo site Superticket ( COMPRE AQUI ). Toda a renda será destinada a entidades sociais e culturais da região. Os demais espaços terão atrações gratuitas.

Cantora norte-americana Diunna Greenleaf, atração confirmada para o Manguinhos Jazz & Blues Festival de 2023 Crédito: Divulgação

Entre as artistas confirmados, estão a cantora norte-americana Diunna Greenleaf, a cantora e pianista Delia Fischer, o duo Gilson Peranzzetta e Nelson Faria, e o espetáculo "Mestres do Groove", com os contrabaixistas Thiago Espírito Santo, André Vasconcelos e Michael Pipoquinha. Também estão programados encontros inéditos, como os shows "Baobab Trio convida: Mauro Senise e Marcelo Coelho", "Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves" e "Vai Dar Jazz convida Daria Obraztsova".

O homenageado será o guitarrista Cláudio França, fundador da Big Bat Blues Band. Considerado um dos maiores especialistas em blues do Espírito Santo, o músico morreu em 25 de março de 2022 , aos 49 anos, em decorrência de um câncer.

JAZZ NA REGIÃO DO CAPARAÓ

A deliciosa região do Caparaó está pronta para receber a primeira edição do Guaçuí Jazz & Blues Festival, que acontece sexta (21) e sábado (22). Estão confirmados os shows de João Bosco e Leila Pinheiro, além de outras nove atrações, na Casa da Prata, em meio à natureza preservada e às margens do Rio Itabapoana. O clima promete: os termômetros devem marcar 16º na região no fim de semana, portanto, prepare seu agasalho.

Ícone da MPB, João Bosco escreveu músicas com Vinicius de Moraes e é autor de sucessos que fizeram de Elis Regina uma estrela. No Festival, apresentará seu inesquecível repertório, repleto de sucessos ao longo de mais de 50 anos de carreira, como "O Bêbado e a Equilibrista", "Falso Brilhante", "Fantasia", "Papel machê" e "Desenho de giz".

Leila Pinheiro é uma das atrações do Guaçuí Jazz & Blues Festival Crédito: Caterine Vilardo

A voz intimista da cantora, pianista e compositora Leila Pinheiro traz para o Caparaó grandes hits da discografia brasileira, como "Besame", "Chega de Saudade", "Coisas do Brasil" e "Serra do Luar". A artista paraense fez um show inesquecível no final de março em Vitória, no Teatro Sesc Glória

A organização também apostou em atrações regionais. Na sexta (21), a programação inclui Vanêssa Coutinho e Trio, Ronnie Silveira e Trio, Passuka Jazz Quarteto e Big Bat Blues Band; além de Leila Pinheiro. No sábado (22), o público se delicia com Niumar Santiago e Trio, Amélia Barretto & Trio, Ed Ayres, Urublues e o som de João Bosco.

E as delícias não serão somente musicais. Haverá um cardápio exclusivo assinado pelo Chef Carlos Lino. Entre as opções, há a estação de massas, petiscos, frutos-do-mar e culinária japonesa. O público também poderá saborear hambúrgueres artesanais.

Na estação de bebidas, uma vasta carta de drinks, rótulos de vinhos e o chopp artesanal da Cervejaria Piwo, são um entretenimento à parte. O evento também conta com a parceria da Riga Cafés Especiais, que servirá cafés, drinks à base de café, brownies e o seu produto in natura em grãos e em pó.

MANGUINHOS JAZZ & BLUES FESTIVAL

Quando: 20 a 22 de abril

20 a 22 de abril Onde: nos restaurantes e na praça do balneário de Manguinhos, na Serra (veja programação abaixo)

nos restaurantes e na praça do balneário de Manguinhos, na Serra (veja programação abaixo) Entrada: R$ 50*, no Espaço Chico Bento, e gratuito nos demais estabelecimentos. À venda no site superticket.com.br

R$ 50*, no Espaço Chico Bento, e gratuito nos demais estabelecimentos. À venda no site superticket.com.br *Ingresso para dois dias com valor promocional de R$ 90

PROGRAMAÇÃO

PALCO ESPAÇO CHICO BENTO

Ingressos: R$ 50 por dia (à venda no site superticket.com.br)

R$ 50 por dia (à venda no site superticket.com.br) Dia 21

21h - Zomayi

- Zomayi 22h30 - Gilson Perannzzetta/Nelson Faria

- Gilson Perannzzetta/Nelson Faria 0h - Diunna Greenleaf

- Diunna Greenleaf Dia 22

21h - Baobab Trio convida: Marcelo Coelho e Mauro Senise

- Baobab Trio convida: Marcelo Coelho e Mauro Senise 22h30 - Délia Fischer

- Délia Fischer 0h - Mestres do Groove - André Vasc

PALCO ENSEADA - PRAÇA CENTRAL MANGUINHOS

Gratuito

Dia 21

18h30 - Malê Dixieland

- Malê Dixieland 19h - Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves

- Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves 20h30 - Malê Dixieland

- Malê Dixieland Dia 22

18h - Malê Dixieland (Jazz para Crianças)

- Malê Dixieland (Jazz para Crianças) 19h - Big Bat Blues Band

- Big Bat Blues Band 20h30 - Malê Dixieland

PALCO ESPAÇO MARESIAS

Gratuito

Dia 21

12h30 - Vai dar Jazz convida Daria Obraztsova

- Vai dar Jazz convida Daria Obraztsova Dia 22

12h30 - Veloso Quinteto

PALCO RECANTO DAS ESTRELAS RESTAURANTE

Gratuito

Dia 21

12h30 - Géssica Sarmento

- Géssica Sarmento Dia 22

12h30 - Mary Amaral

PALCO ESPAÇO MARIA MARIANA

Gratuito

Dia 21

12h30 - Summer Duo

- Summer Duo Dia 22

12h30 - Katia Rocha

PALCO RESTAURANTE ESTAÇÃO PRIMEIRA

Gratuito

Dia 21

12h30 - Oziel Trio

- Oziel Trio Dia 22

12h30 - Ferna

GUAÇUÍ JAZZ & BLUES FESTIVAL