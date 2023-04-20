"Jornal Nacional" exibe reportagem sobre show de Roberto Carlos no ES

O aniversário do Rei Roberto Carlos, celebrado nesta quarta-feira (19), em show em Cachoeiro de Itapemirim
, será tema de uma reportagem especial, que vai ao ar nesta quinta-feira (20), no Jornal Nacional, na Rede Globo. O jornalista Mário Bonella
acompanhou o cantor em sua terra natal e vai contar para tudo sobre o show na "Capital Secreta" a história de fãs e conterrâneos do Rei. "Ele estava muito simpático, foi receptivo com a nossa equipe e eu resolvi vestir uma camisa azul para agradar o cantor", contou Bonella.
Fã de Roberto Carlos, a empresária Renata Rosa postou em suas redes social um TBT com o Rei. " #tbt com o Rei porque ele está em solo capixaba e comemora mais um ano de vida! Vida longa ao Rei", escreveu em suas redes sociais. A foto é de 2009s, quando RC celebrou 68 anos, em Cachoeiro, e recebeu amigos e autoridades, numa festa após o show.
Super fã de RC, a jornalista e cachoeirense Andréia Lopes deixou Vitória nesta quarta-feira para conferir o show em sua terra natal. E a viagem valeu a pena. Ela ganhou uma rosa do seu ídolo maior.
A histeria dos fãs do Rei em Cachoeiro era tanta, que faltou maquiador na cidade para atender as clientes que queria ficar lindas para conferir o show de RC. Mas sobrou calor! A noite foi super quente na Capital Secreta.