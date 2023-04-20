
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
"Jornal Nacional" exibe reportagem sobre show de Roberto Carlos no ES

Publicado em
20 abr 2023 às 12:19
Roberto Carlos e Mário Bonella Crédito: Divulgação/TV Gazeta
O aniversário do Rei Roberto Carlos, celebrado nesta quarta-feira (19), em show em Cachoeiro de Itapemirim, será tema de uma reportagem especial, que vai ao ar nesta quinta-feira (20), no Jornal Nacional, na Rede Globo. O jornalista Mário Bonella acompanhou o cantor em sua terra natal e vai contar para tudo sobre o show na "Capital Secreta" a história de fãs e conterrâneos do Rei. "Ele estava muito simpático, foi receptivo com a nossa equipe e eu resolvi vestir uma camisa azul para agradar o cantor", contou Bonella. 

TBT

Roberto Carlos e Renata Rosa
Roberto Carlos e Renata Rosa Crédito: Instagram/@renatacalmonrosa
Fã de Roberto Carlos, a empresária Renata Rosa postou em suas redes social um TBT com o Rei. " #tbt com o Rei porque ele está em solo capixaba e comemora mais um ano de vida! Vida longa ao Rei", escreveu em suas redes sociais. A foto é de 2009s, quando RC celebrou 68 anos, em Cachoeiro, e recebeu amigos e autoridades, numa festa após o show. 

FÃ-CLUBE

Super fã de RC, a jornalista e cachoeirense Andréia Lopes deixou Vitória nesta quarta-feira para conferir o show em sua terra natal. E a viagem valeu a pena. Ela ganhou uma rosa do seu ídolo maior. 

SOBROU CALOR E FALTOU MAQUIADOR

A histeria dos fãs do Rei em Cachoeiro era tanta, que faltou maquiador na cidade para atender as clientes que queria ficar lindas para conferir o show de RC. Mas sobrou calor! A noite foi super quente na Capital Secreta. 

