Roberto Carlos canta seus sucessos na Praça do Papa, em Vitória; saiba como foi o show

Roberto Carlos terá um novo encontro com os capixabas. Após comemorar seus 82 anos com um show em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta (19), o Rei realiza uma segunda apresentação em terras capixabas nesta sexta (21). O show começou pontualmente às 21h, quando a banda começou a tocar os acordes de "Como é Grande Meu Amor Por Você", que logo foi cantada pelos fãs que encheram a Praça do Papa, em Vitória.
Após uma visita instrumental pelos hits que vão compor o setlist, Roberto entrou cantando "Emoções". Na plateia, gente de todo canto. Inclusive, o irmão de Roberto, Carlos Alberto Braga, estava sentadinho conferindo o espetáculo.
O show seguiu com canções como "Como Vai Você", "Além do Horizonte", "Ilegal Imoral" e "Detalhes". O repertório foi o mesmo apresentado durante seu aniversário em Cachoeiro. E o público na capital capixaba cantava cada verso com muita vontade. Abaixo você confere o setlist completo.
SETLIST ROBERTO CARLOS EM VITÓRIA
- ABERTURA
- Emoções
- Como Vai Você
- Além do Horizonte
- Ilegal Imoral
- Você Em Minha Vida
- Detalhes
- Desabafo
- Outra Vez
- Como É Grande O Meu Amor Por Você
- Evidências
- Olha
- Nossa Senhora
- Calhambeque
- Meu Pequeno Cachoeiro
- Lady Laura
- Sua Estupidez
- APRESENTAÇÃO BANDA
- Esse Cara Sou Eu
- Amigo
- Ofereço Flores
- Jesus Cristo
Show de Roberto Carlos na Praça do Papa, em Vitória (2023)
Abaixo, veja um vídeo com trechos da apresentação de Roberto Carlos em Vitória:
Assim como em Cachoeiro, Roberto apresentou sua canção inédita "Ofereço Flores" antes da entrega das famosas Rosas do Rei. Inclusive, teve fã que pegou mais de uma. É o caso de Eunice Goulart é de Campinas (SP). Ela saiu com duas flores da apresentação.
O curioso é que Eunice já tem uma coleção de rosas entregues por Roberto Carlos. No show de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive, ela conseguiu quatro rosas!
Sobre ser fã do rei, ela diz que não consegue descrever. “É inexplicável. O que a gente sente pelo Roberto acho que nenhuma fã ainda conseguiu explicar até agora. O carisma, o jeito dele de ser, de cantar e de encantar”, disse.
Com apenas 11 anos, Joaquim Pagiola pegou uma das flores. Ele é fã de Roberto Carlos por causa da avó, Zelia Bregonci, e mãe, Fabiana. É a terceira geração da família que é apaixonada pelo Rei. “Lá em casa, a gente já nasce escutando Roberto Carlos. Minha mãe cantava para mim enquanto criança e agora ela faz isso com ele”, disse Fabiana Pagiola.
Joaquim ainda complementa o porquê de gostar tanto do Rei: “Eu acho ele o máximo. Ele fica falando: 'Esse cara sou eu'. E ele já é esse cara”. A rosa foi jogada especialmente em direção ao Joaquim que conta o que achou de receber a flor do ídolo: “Estou me sentindo especial”, disse o jovem.
“O importante é que emoções eu vivi, momento histórico na minha vida”, disse Alexandra Sabará, com uma rosa pela metade nas mãos. O fato da flor não estar inteira, porém, não tira a emoção da assistente administrativa. “Não tem como explicar ser fã do Roberto Carlos. Desde os meus primórdios, a minha mãe, meu pai, minha família inteira. Ser fã do Roberto é cultura”, contou.
FÃS DE TODO LUGAR
Por falar em gente de todo canto, teve uma dupla de amigas que vieram de Chicago e Boston (EUA). Walkyria De Souza, 69, Antonia Contro, 69, contam que vão a shows de Roberto Carlos desde 1965. "Éramos vizinhas de parede. Tocava Roberto Carlos e uma batia na parede da outra cantando", conta Walkyria.
Segundo elas, são mais de 50 anos indo a shows do Rei, até mesmo em navios. Só no ano passado, elas foram em nove apresentações.
Os fãs começaram a chegar cedo no espaço reservado na Enseada do Suá. Apesar da garoa na Praça do Papa, a turma foi paramentada. Alguns foram com capas e outros com sombrinhas.
Sebastião Fraga (68) e Marina Fraga (63) são de Santana de Manhuaçu (MG) e percorreram quase 300km pra prestigiarem o Rei em Vitória. Os dois são fãs de Roberto desde quando ele “começou”. Aproveitaram que a filha mora em Vitória para curtir o primeiro show. “Quando” é a música favorita do casal, que até adquiriu uma faixa pouco antes de entrarem na pista, às 17h30,
Adeilson Pereira (55) é operador de máquinas e fã do Roberto desde os 11 anos. Segundo ele, “Roberto canta o amor, canta coisa boa e tem letra boa. Uma letra de Roberto pode falar sobre romance e outra sobre amor pela mãe, por exemplo. Ele consegue fazer letras com muitos sentidos”, conta.
A blusa que veste hoje foi comprada em 2018, quando o Rei se apresentou a última vez em Vitória. Mesmo sem ter uma vitrola em casa, Adeilson tem uma coleção de discos do Rei em vinil que coleciona desde os 16 anos. “Eu pegava o ônibus para ir até a discoteca do Golias, em Vitoria. Tinha mais medo de roubarem o disco do que o meu relógio”, contou rindo.
Silvia (52) e Graça Azevedo (58) são irmãs e têm o amor pelo Rei como “herança da família”. “Lá em casa, nós somos em nove irmãos. Todos amam o Roberto. É herança, igual o flamengo”, contaram.
Naturais de Mucurici, no Norte do ES, as duas viajaram durante cinco horas para prestigiarem o show de Roberto Carlos.
ROBERTO NÃO SE APRESENTAVA NO ES HÁ 5 ANOS
A última apresentação de Roberto Carlos no Espírito Santo, antes da passagem deste ano, ocorreu em 2018, com dois shows na extinta Arena Vitória, em Bento Ferreira, na capital. Eles foram realizados também em abril, mês em que completou 77 anos na época.
No show desta quarta-feira (19), os fãs se emocionaram e cantaram junto todo o repertório com o Rei. Confira no vídeo abaixo.