Roberto Carlos canta seus sucessos na Praça do Papa, em Vitória; saiba como foi o show

Roberto Carlos entrega as rosas para as fãs durante show na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Roberto Carlos terá um novo encontro com os capixabas. Após comemorar seus 82 anos com um show em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta (19), o Rei realiza uma segunda apresentação em terras capixabas nesta sexta (21). O show começou pontualmente às 21h, quando a banda começou a tocar os acordes de "Como é Grande Meu Amor Por Você", que logo foi cantada pelos fãs que encheram a Praça do Papa, em Vitória.

Após uma visita instrumental pelos hits que vão compor o setlist, Roberto entrou cantando "Emoções". Na plateia, gente de todo canto. Inclusive, o irmão de Roberto, Carlos Alberto Braga, estava sentadinho conferindo o espetáculo.

Carlos Alberto Braga estava na plateia do show do irmão, Roberto Carlos, na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O show seguiu com canções como "Como Vai Você", "Além do Horizonte", "Ilegal Imoral" e "Detalhes". O repertório foi o mesmo apresentado durante seu aniversário em Cachoeiro. E o público na capital capixaba cantava cada verso com muita vontade. Abaixo você confere o setlist completo.

SETLIST ROBERTO CARLOS EM VITÓRIA

ABERTURA



Emoções

Como Vai Você

Além do Horizonte

Ilegal Imoral

Você Em Minha Vida

Detalhes

Desabafo

Outra Vez

Como É Grande O Meu Amor Por Você

Evidências

Olha

Nossa Senhora

Calhambeque

Meu Pequeno Cachoeiro

Lady Laura

Sua Estupidez

APRESENTAÇÃO BANDA

Esse Cara Sou Eu

Amigo

Ofereço Flores

Jesus Cristo

Show de Roberto Carlos na Praça do Papa, em Vitória (2023)

Abaixo, veja um vídeo com trechos da apresentação de Roberto Carlos em Vitória:

Assim como em Cachoeiro, Roberto apresentou sua canção inédita "Ofereço Flores" antes da entrega das famosas Rosas do Rei. Inclusive, teve fã que pegou mais de uma. É o caso de Eunice Goulart é de Campinas (SP). Ela saiu com duas flores da apresentação.

O curioso é que Eunice já tem uma coleção de rosas entregues por Roberto Carlos. No show de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive, ela conseguiu quatro rosas!

Sobre ser fã do rei, ela diz que não consegue descrever. “É inexplicável. O que a gente sente pelo Roberto acho que nenhuma fã ainda conseguiu explicar até agora. O carisma, o jeito dele de ser, de cantar e de encantar”, disse.

Eunice Goulart, de Campinas (SP), pegou duas rosas no show de Roberto Carlos, em Vitória. No de Cachoeiro, ela saiu com quatro flores Crédito: Carlos Alberto Silva

Com apenas 11 anos, Joaquim Pagiola pegou uma das flores. Ele é fã de Roberto Carlos por causa da avó, Zelia Bregonci, e mãe, Fabiana. É a terceira geração da família que é apaixonada pelo Rei. “Lá em casa, a gente já nasce escutando Roberto Carlos. Minha mãe cantava para mim enquanto criança e agora ela faz isso com ele”, disse Fabiana Pagiola.

Joaquim Pagiola, de 11 anos, pegou uma das rosas do show de Roberto Carlos, em Vitória. Ele foi com a avó e a mãe, Fabiana Pagiola Crédito: Carlos Alberto Silva

Joaquim ainda complementa o porquê de gostar tanto do Rei: “Eu acho ele o máximo. Ele fica falando: 'Esse cara sou eu'. E ele já é esse cara”. A rosa foi jogada especialmente em direção ao Joaquim que conta o que achou de receber a flor do ídolo: “Estou me sentindo especial”, disse o jovem.

Alexandra Sabará conseguiu uma flor repartida e mesmo assim saiu feliz do show de Roberto Carlos, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

“O importante é que emoções eu vivi, momento histórico na minha vida”, disse Alexandra Sabará, com uma rosa pela metade nas mãos. O fato da flor não estar inteira, porém, não tira a emoção da assistente administrativa. “Não tem como explicar ser fã do Roberto Carlos. Desde os meus primórdios, a minha mãe, meu pai, minha família inteira. Ser fã do Roberto é cultura”, contou.

FÃS DE TODO LUGAR

Por falar em gente de todo canto, teve uma dupla de amigas que vieram de Chicago e Boston (EUA). Walkyria De Souza, 69, Antonia Contro, 69, contam que vão a shows de Roberto Carlos desde 1965. "Éramos vizinhas de parede. Tocava Roberto Carlos e uma batia na parede da outra cantando", conta Walkyria.

Segundo elas, são mais de 50 anos indo a shows do Rei, até mesmo em navios. Só no ano passado, elas foram em nove apresentações.

Walkyria De Souza, 69, Antonia Contro, 69, vieram de Boston ver o show do Rei na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Os fãs começaram a chegar cedo no espaço reservado na Enseada do Suá. Apesar da garoa na Praça do Papa, a turma foi paramentada. Alguns foram com capas e outros com sombrinhas.

Fãs chegando para o show de Roberto Carlos na Praça do Papa Crédito: Carlos Alberto Silva

Sebastião Fraga (68) e Marina Fraga (63) são de Santana de Manhuaçu (MG) e percorreram quase 300km pra prestigiarem o Rei em Vitória. Os dois são fãs de Roberto desde quando ele “começou”. Aproveitaram que a filha mora em Vitória para curtir o primeiro show. “Quando” é a música favorita do casal, que até adquiriu uma faixa pouco antes de entrarem na pista, às 17h30,

Sebastião Fraga (68) e Marina Fraga (63) vieram de Santana de Manhuaçu (MG) para ver o show de Roberto Carlos em Vitória (ES) Crédito: Carlos Alberto Silva

Adeilson Pereira (55) é operador de máquinas e fã do Roberto desde os 11 anos. Segundo ele, “Roberto canta o amor, canta coisa boa e tem letra boa. Uma letra de Roberto pode falar sobre romance e outra sobre amor pela mãe, por exemplo. Ele consegue fazer letras com muitos sentidos”, conta.

A blusa que veste hoje foi comprada em 2018, quando o Rei se apresentou a última vez em Vitória. Mesmo sem ter uma vitrola em casa, Adeilson tem uma coleção de discos do Rei em vinil que coleciona desde os 16 anos. “Eu pegava o ônibus para ir até a discoteca do Golias , em Vitoria. Tinha mais medo de roubarem o disco do que o meu relógio”, contou rindo.

Rei na Praça do Papa: Adeilson Pereira (55) é operador de máquinas e fã do Roberto Carlos desde os 11 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Silvia (52) e Graça Azevedo (58) são irmãs e têm o amor pelo Rei como “herança da família”. “Lá em casa, nós somos em nove irmãos. Todos amam o Roberto. É herança, igual o flamengo”, contaram.

Naturais de Mucurici, no Norte do ES, as duas viajaram durante cinco horas para prestigiarem o show de Roberto Carlos.

Roberto Carlos na Praça do Papa: Silvia (52) e Graça Azevedo (58) são irmãs e tem o amor pelo Rei como “herança da família” Crédito: Carlos Alberto Silva

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