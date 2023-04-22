Veja quem prestigiou o show do Rei Roberto Carlos em Vitória
Publicado em
22 abr 2023 às 08:53
Roberto Carlos em VitóriaCrédito: Mônica Zorzanelli
Uma noite de muitas emoções nesta sexta-feira (21), na Praça do Papa, em Vitória. Depois de celebrar seus 82 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, na quarta-feira (19), o Rei Roberto Carlos apresentou seu show de aniversário, na Capital. Durante a apresentação, o Rei mostrou que não perde a majestade, abrindo seu set com “Emoções” para uma plateia emocionada para rever o Rei, depois de cinco anos. O último show de RC em Vitória foi em abril de 2018.
O repertório passou por clássicos como "Além do Horizonte", "Detalhes" e "Outra Vez, hits da Jovem Guarda como "Calhambeque" e pelos sucessos religiosos como "Nossa Senhora" e "Jesus Cristo". Espetáculo à parte, a orquestra, sob o comando do maestro Eduardo Lages, acompanhou o Rei lindamente na hora de apresentar sua nova música "Ofereço Flores". Neste momento, o cantor pediu silêncio absoluto do público, que já tinha avançado para a frente do palco à espera das rosas. Ele chegou até a chamar a atenção das fãs apressadas. Apesar do puxão de orelha do Rei, os súditos de RC voltaram para casa com a certeza de que "viveram momentos lindos" ao lado do capixaba ilustre. Veja as fotos de quem prestigiou a festa na galeria de Mônica Zorzanelli.
O prefeito Lorenzo Pazolini e o empresário do Roberto Carlos, Léo EstevesCrédito: Mônica Zorzanelli
Luciana e o deputado federal Josias da VitoriaCrédito: Mônica Zorzanelli
Nancy Moraes, Marcello Moraes, Leila e Edilza Marchesi e Isabella SilvaCrédito: Mônica Zorzanelli
Maria Helena Flores, Mariana, o deputado estadual Tyago Hoffmann e Maria das Graças HoffmannCrédito: Mônica Zorzanelli
Zete Caliari, Brizola Corteletti, Licia Caliman e o deputado federal Evair de MeloCrédito: Mônica Zorzanelli
Cicero Ribeiro e Abner RomanoCrédito: Mônica Zorzanelli