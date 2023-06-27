Anitta nega rumores de namoro com ex-BBB Juliette

Anitta compartilha clique ao lado de Juliette, durante viagem pela Grécia Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta

Anitta deu risada no Twitter ao descobrir que internautas criaram rumores de que ela estaria namorando Juliette. A cantora negou a história e fez questão de dizer que as duas amigas estão solteiras.

"E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter que eu e Juliette estamos namorando HAHAHAHAHHAA tipo... uma com a outra... Hahahaha. A gente é irmã e solteirasssss. Eu emmm", escreveu a dona do hit 'Funk Rave' no Twitter.

Juliette respondeu o recado da amiga entrando na brincadeira: "Kkkkkkk... assume que tu me ama". Ela ainda brincou sugerindo um casamento entre as duas, mas com uma exigência: "com comunhão de bens".