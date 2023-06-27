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Apenas amigas

Anitta nega rumores de namoro com ex-BBB Juliette

Segundo internautas, cantoras teriam assumido relacionamento em viagem pela Europa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 08:32

Anitta compartilha clique ao lado de Juliette, durante viagem pela Grécia
Anitta compartilha clique ao lado de Juliette, durante viagem pela Grécia Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
Anitta deu risada no Twitter ao descobrir que internautas criaram rumores de que ela estaria namorando Juliette. A cantora negou a história e fez questão de dizer que as duas amigas estão solteiras.
"E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter que eu e Juliette estamos namorando HAHAHAHAHHAA tipo... uma com a outra... Hahahaha. A gente é irmã e solteirasssss. Eu emmm", escreveu a dona do hit 'Funk Rave' no Twitter.
Juliette respondeu o recado da amiga entrando na brincadeira: "Kkkkkkk... assume que tu me ama". Ela ainda brincou sugerindo um casamento entre as duas, mas com uma exigência: "com comunhão de bens".
Anitta e a campeã do BBB 21 ficaram amigas após o fim do programa. Juliette chegou a ficar hospedada com a mãe na casa da cantora no Rio de Janeiro por alguns dias e, desde então, a dupla divide momentos e viagens juntas. No último mês de junho, as duas se juntaram a Jade Picon, Marina Sena e Vivi Wanderley em viagem pela Grécia.

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