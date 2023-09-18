Fátima Bernardes recebe famosos em festa de aniversário; veja imagens

Fátima Bernades e o namorado Túlio Gadêlha: comemoração do aniversário da amada Crédito: [email protected]

Para comemorar os seus 61 anos, a apresentadora Fátima Bernardes organizou uma festa especial no último sábado, 16. A celebração, que contou com nomes como Regina Casé, Adriana Esteves, Tatá Werneck e Tadeu Schmidt, teve muita dança e cantoria.

"Que delícia de festa", escreveu Regina Casé. Entre os vários registros do evento, há encontros de Fátima com sua família, convidados se divertindo e até um vídeo da aniversariante cantando Evidências. Veja:

O namorado de Fátima, o deputado federal Túlio Gadêlha, também se declarou à amada.