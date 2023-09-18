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Fátima Bernardes recebe famosos em festa de aniversário; veja imagens

Apresentadora completou 61 anos no último domingo; festa teve a presença de Regina Casé, Adriana Esteves e Tatá Werneck
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 11:02

Fátima Bernades e o namorado Túlio Gadêlha: comemoração do aniversário da amada
Fátima Bernades e o namorado Túlio Gadêlha: comemoração do aniversário da amada Crédito: [email protected]
Para comemorar os seus 61 anos, a apresentadora Fátima Bernardes organizou uma festa especial no último sábado, 16. A celebração, que contou com nomes como Regina Casé, Adriana Esteves, Tatá Werneck e Tadeu Schmidt, teve muita dança e cantoria.
"Que delícia de festa", escreveu Regina Casé. Entre os vários registros do evento, há encontros de Fátima com sua família, convidados se divertindo e até um vídeo da aniversariante cantando Evidências. Veja:
O namorado de Fátima, o deputado federal Túlio Gadêlha, também se declarou à amada.
"Hoje, no cartão de aniversário, escrevi que ela tinha o dom de contagiar com alegria àqueles que estão em sua volta. Quem conhece Fátima, quase sempre tem uma boa e divertida história com ela para compartilhar”, escreveu Túlio na data. “Sorte a minha viver mais um ano ao seu lado".

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