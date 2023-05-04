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Fátima Bernardes diz como contou aos filhos sobre Túlio Gadêlha: 'não tive chance de esconder'

‘Na saída do cinema, fomos fotografados de mãos dadas por um paparazzo’, confessou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 14:26

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha em Paris
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha em Paris Crédito: Reprodução/Instagram Fátima Bernardes
Nesta quarta-feira, 3, foi ao ar o primeiro programa Alma de Cozinheira, do GNT, apresentado por Paola Carosella. Na atração, ela recebeu a também apresentadora Fátima Bernardes e a cantora e influencer Juliette.
Durante a produção, Fátima comentou sobre como foi o anúncio do relacionamento com Túlio Gadêlha, com quem está há seis anos. Na época, ela nem pôde esconder da família, pois um paparazzo flagrou os dois indo ao cinema pela primeira vez juntos.
"Era um cinema que eu já tinha ido várias vezes e nunca tinha visto paparazzo ali. Não tive chance de esconder nada. Não estava namorando e, ao ir ao cinema com ele, quando eu sai, já com ele na mão em mim, de mãos dadas, pronto, acabou! Foi numa velocidade instantânea", contou Fátima.
Os dois foram jantar em um restaurante depois e, por uma mensagem de texto, Fátima ficou sabendo que as imagens dela e de Túlio já estavam nas redes. "Meu Deus. Como eu vou falar para essa pessoa que aconteceu isso?", continuou ela. "Eu me senti muito responsável por aquilo, porque eu realmente não esperava", explicou.
Fátima também revelou como foi o momento de anunciar aos três filhos trigêmeos - fruto do antigo casamento com o jornalista William Bonner - que estava namorando. Vinícius, Laura e Beatriz têm 25 anos.
"Falei para os filhos que não queria que eles levassem ninguém para a casa de praia. Minha filha falou "graças a Deus!" (imaginou que eu ia sair do pé dela)".
A web reagiu positivamente sobre o novo programa. "Tô adorando assistir à estreia do novo programa da Paola Carosella (...), ela recebendo Fátima Bernardes e a Rainha dos Cactos Juliette pra estrear chegando bem", disse um internauta. "Tô vendo a estreia do programa da Paola Carosella no GNT onde no final ela botou a Fátima Bernardes pra lavar louças", compartilhou outro.

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