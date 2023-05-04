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Polêmica

Mãe de Nick Carter, dos Backstreet Boys, é presa após brigar por controle remoto

Jane Schneck teria agredido o marido durante discussão sobre volume da TV na última semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 13:59

O grupo americano Backstreet Boys durante apresentação no Credicard Hall, em São Paulo, em 2010
O grupo americano Backstreet Boys durante apresentação no Credicard Hall, em São Paulo, em 2010 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
A mãe de Nick Carter, um dos astros da banda Backstreet Boys, foi presa após brigar com o marido pela posse do controle remoto de uma televisão de sua casa. A informação é do site TMZ. Segundo o portal, Jane Schneck teria ingerido bebida alcoólica e agredido o companheiro durante a discussão na última sexta (28). A matriarca foi solta no dia seguinte.
Ainda conforme a publicação, a briga teria começado por causa da música alta na TV, que estava impedindo o marido de dormir. Os dois, então, teriam discutido verbalmente. Quando o companheiro começou a filmar a discussão, Jane teria segurado em seu braço para impedir o registro, o que fez ele acabar chamando a polícia. 
Como publicou o TMZ, após assistirem ao vídeo, os policiais decidiram prender Jane por agressão. Na delegacia, ela acabou pagando uma fiança de U$ 100, o equivalente a R$ 504. Às autoridades, o marido afirmou que não se feriu e negou o atendimento médico. Jane foi solta no sábado (29).

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