Acusado de plágio

Ed Sheeran promete abandonar a carreira se perder processo

Cantor é julgado pela acusação de copiar o clássico soul de Marvin Gaye, ‘Let’s Get it On’; “Se eu for considerado culpado, vou parar”, disse
Agência Estado

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 09:05

Cantor Ed Sheeran durante show na Arena Allianz Parque, em São Paulo, em 2019 Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O cantor e compositor Ed Sheeran disse que abandonaria a música se fosse considerado culpado de plagiar o clássico soul de Marvin Gaye, Let's Get it On, em sua canção Thinking Out Loud. Segundo ele, as acusações são "insultuosas".
De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o cantor e compositor de 32 anos, ao depor no tribunal federal de Manhattan, negou veementemente que tenha copiado Gaye e seu coautor Ed Townsend em 1973, quando escreveu e compôs Thinking Out Loud.
Ele até jurou que, se o júri o considerasse culpado, estaria "acabado" na música. "Se isso acontecer, estou acabado, vou parar", disse Sheeran quando questionado por sua advogada Ilene Farkas sobre o preço que o julgamento está cobrando dele. "Acho realmente um insulto dedicar toda a minha vida a ser um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso", acrescentou o cantor.
Sheeran está sendo processado pelos herdeiros de Townsend, que afirmam haver "semelhanças notáveis" entre as canções. Eles reivindicam US$ 100 milhões como reparação.
A advogada de Sheeran, Ilene Farkas, rebateu a alegação, fornecendo ao júri um miniconcerto de seu cliente, que alegremente pegou um violão atrás de sua cadeira sempre que ela pediu que ele demonstrasse como poderia mudar de sua música para a de outra pessoa - uma prática conhecida como "mashups".
Sheeran disse que usava os mashups para "apimentar um pouco" durante os shows, geralmente escolhendo músicas que utilizavam acordes semelhantes.

