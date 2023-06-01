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Televisão

Fátima Bernardes nega que vá retornar ao 'Encontro': 'Estou feliz com o que estou fazendo'

No tapete vermelho do Prêmio da Música Brasileira, apresentadora falou sobre a carreira na TV
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 09:27

Fátima Bernardes estreia à frente do The Voice Kids
Fátima Bernardes estreia à frente do The Voice Kids Crédito: Fabio Rocha/Rede Globo
A apresentadora Fátima Bernardes marcou presença na 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira. O evento, que ocorre nesta quarta-feira (31) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, recebia celebridades de diferentes áreas e cantores, que serão premiados em 31 categorias diferentes.
No tapete vermelho, antes da solenidade começar, Fátima negou a possibilidade de retornar ao comando do "Encontro", programa diário da grade da Globo. Nas últimas semanas, boatos apontaram que a jornalista poderia retornar à atração, após a crise recente envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares.
"Quando a gente toma uma decisão, ela tem que ser definitiva e, para mim, foi definitiva. Estou feliz com o que estou fazendo, as manhãs não estão mais nos meus planos", reforçou ela.
À reportagem, Fátima insistiu de que está contente no comando do "The Voice", substituindo Tiago Leifert. "Sigo com 'The Voice Kids' e depois vou apresentar o 'The Voice'. Ano que vem, eu não sei. Vamos aguardar."

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