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Saúde

Aos 85 anos, Raul Gil passa por cirurgia e está internado em São Paulo

Quadro do apresentador é estável após enfrentar uma hiperplasia de próstata
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 08:35

O apresentador Raul Gil
O apresentador Raul Gil Crédito: Rodrigo Belentani/SBT
O apresentador Raul Gil, 85, enfrentou uma cirurgia nesta terça-feira (30) e segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (1). Segundo nota oficial do SBT, o procedimento foi um sucesso e o comunicador está estável.
"O apresentador Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein na segunda-feira (29) para a realização de uma hiperplasia de próstata, também conhecida como raspagem da próstata. O procedimento foi um sucesso e ele está se recuperando bem, com possibilidade de alta ainda hoje", diz o texto.
Ao g1, o filho do apresentador, Raul Gil Jr, afirma que está otimista com a recuperação do pai. "A equipe do Dr Sérgio Filisola do Hospital Albert Einstein foi muito competente e cuidou bem do meu pai durante todo o processo. Estamos confiantes de que, com os cuidados adequados e o tempo de repouso necessário, ele se recuperará rapidamente."
Em fevereiro deste ano, Raul também foi internado para a realização de uma endoscopia.

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