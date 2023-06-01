Aos 85 anos, Raul Gil passa por cirurgia e está internado em São Paulo

O apresentador Raul Gil Crédito: Rodrigo Belentani/SBT

O apresentador Raul Gil, 85, enfrentou uma cirurgia nesta terça-feira (30) e segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (1). Segundo nota oficial do SBT, o procedimento foi um sucesso e o comunicador está estável.

"O apresentador Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein na segunda-feira (29) para a realização de uma hiperplasia de próstata, também conhecida como raspagem da próstata. O procedimento foi um sucesso e ele está se recuperando bem, com possibilidade de alta ainda hoje", diz o texto.

Ao g1, o filho do apresentador, Raul Gil Jr, afirma que está otimista com a recuperação do pai. "A equipe do Dr Sérgio Filisola do Hospital Albert Einstein foi muito competente e cuidou bem do meu pai durante todo o processo. Estamos confiantes de que, com os cuidados adequados e o tempo de repouso necessário, ele se recuperará rapidamente."