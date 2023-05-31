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Polêmica

Galvão diz que Globo exagerou em documentário: 'Parece que sou monstro'

O narrador admitiu que não é uma pessoa "boazinha", mas que o quarto episódio do documentário faz parecer que ele é "um monstro"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 10:21

Galvão Bueno e vinhos
Galvão Bueno e vinhos Crédito: Bueno Wines/Divulgação
Galvão Bueno, 72, disse que a Globo "exagerou" um pouco na série documental "Galvão: Olha o que ele fez", sobre a trajetória do narrador, lançado no streaming do GloboPlay.
O narrador admitiu que não é uma pessoa "boazinha", mas que o quarto episódio do documentário faz parecer que ele é "um monstro". As declarações foram dadas em entrevista ao podcast Flow.
"Eu acho que eles exageram um pouco numa parte... Eu não vi antes, não vi nada, deveria ter visto, eu cortaria uma coisinha ali. É que o quarto episódio parece que sou meio monstro mesmo", declarou.
Apesar de ter visto certo exagero por parte da Globo, Galvão Bueno ressaltou que o produto final ficou "muito bacana, bem feito". "A ideia era não ser chapa branca, mostrar também minhas explosões, que sou ser humano, mas talvez tenham exagerado um pouquinho, mas tudo bem. Para mim foi uma honra."

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