Galvão diz que Globo exagerou em documentário: 'Parece que sou monstro'

Galvão Bueno e vinhos Crédito: Bueno Wines/Divulgação

Galvão Bueno, 72, disse que a Globo "exagerou" um pouco na série documental "Galvão: Olha o que ele fez", sobre a trajetória do narrador, lançado no streaming do GloboPlay.

O narrador admitiu que não é uma pessoa "boazinha", mas que o quarto episódio do documentário faz parecer que ele é "um monstro". As declarações foram dadas em entrevista ao podcast Flow.

"Eu acho que eles exageram um pouco numa parte... Eu não vi antes, não vi nada, deveria ter visto, eu cortaria uma coisinha ali. É que o quarto episódio parece que sou meio monstro mesmo", declarou.