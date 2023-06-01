Pedro Sampaio se defende de meme que protagonizou em ensaio com Alcione

Alcione ouviu versão de Pedro Sampaio para Não Deixe o Samba Morrer e virou meme nas redes sociais Crédito: Reprodução

Antes do início da cerimônia do 30º Prêmio da Música Brasileira, nesta quarta-feira (31), Pedro Sampaio falou sobre o meme em que protagonizou com Alcione. No último dia 25, os dois artistas compartilharam imagens do ensaio para a apresentação conjunta no evento e a cara da dona de "Não Deixe o Samba Morrer" viralizou na web.

Questionado sobre a piada na web, o DJ afirmou que "curtiu muito" a brincadeira. "A internet é isso, eu vim dali, mas o meme é só um recorte do que acontece mesmo, mas é isso aí. Foi nosso primeiro ensaio, ela tava entendendo o que ia acontecer", descreve ele. "A hora que eu encosto nela, é para avisar que vai acontecer uma alteração, e aí ela faz uma cara... (risos)."

Existem dias que são inesquecíveis, hoje foi um deles, ensaiei com a @alcione_marrom e vamos nos apresentar juntos dia 31/5 ao vivo no @premiomusicabr 🤍 Te amo marrom! pic.twitter.com/rZtGnTfrnT — Pedro Sampaio (@DjPedroSampaio) May 24, 2023

Apesar do meme, o artista do hit "Atenção" enaltece a artista: "Ela foi muito gentil, não tenho palavras pra descrever".