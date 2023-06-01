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Repercussão

Pedro Sampaio se defende de meme que protagonizou em ensaio com Alcione

No tapete vermelho do Prêmio da Música Brasileira, DJ se divertiu ao ser questionado sobre o ocorrido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 09:24

Alcione ouviu versão de Pedro Sampaio para Não Deixe o Samba Morrer e virou meme nas redes sociais
Alcione ouviu versão de Pedro Sampaio para Não Deixe o Samba Morrer e virou meme nas redes sociais Crédito: Reprodução
Antes do início da cerimônia do 30º Prêmio da Música Brasileira, nesta quarta-feira (31), Pedro Sampaio falou sobre o meme em que protagonizou com Alcione. No último dia 25, os dois artistas compartilharam imagens do ensaio para a apresentação conjunta no evento e a cara da dona de "Não Deixe o Samba Morrer" viralizou na web.
Questionado sobre a piada na web, o DJ afirmou que "curtiu muito" a brincadeira. "A internet é isso, eu vim dali, mas o meme é só um recorte do que acontece mesmo, mas é isso aí. Foi nosso primeiro ensaio, ela tava entendendo o que ia acontecer", descreve ele. "A hora que eu encosto nela, é para avisar que vai acontecer uma alteração, e aí ela faz uma cara... (risos)."
Apesar do meme, o artista do hit "Atenção" enaltece a artista: "Ela foi muito gentil, não tenho palavras pra descrever".
No final do Prêmio da Música Brasileira, ele e Alcione irão dividir um número especial junto com a bateria da escola de samba Mangueira. "Vai ser uma mistura de ritmos e referências", promete Sampaio.

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