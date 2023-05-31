Ary Fontoura reencontra ator mirim de 'Amor com Amor se Paga' depois de quase 40 anos

Ary Fontoura em registro compartilhado no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@aryfontoura

O ator Ary Fontoura compartilhou um reencontro especial para os noveleiros de plantão. Em publicação no Instagram, o artista posou ao lado de Oberdan Junior, ex-ator mirim que interpretou o órfão Zezinho em "Amor com Amor se Paga" (1984). Na trama de Ivani Ribeiro, Fontoura viveu o inesquecível Nonô Corrêa.

"Zezinho e seu Nonô Corrêa, 39 anos depois. Será que mudamos muito? Quem lembra? Que alegria encontrar você, Oberdan Junior", escreveu o protagonista da novela.

Na história, exibida originalmente entre março e setembro de 1984, Nonô privava seus filhos de qualquer luxo possível para economizar dinheiro. Ao chegar na trama, Zezinho amoleceu o coração do homem. As cenas de Nonô, que colocava cadeados na geladeira e nos armários da despensa para evitar que os filhos, Elisa (Bia Nunes) e Tomaz (Edson Celulari), comessem demais, são lembradas até hoje.