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Ary Fontoura reencontra ator mirim de 'Amor com Amor se Paga' depois de quase 40 anos

Oberdan Junior interpretava o órfão Zezinho na novela, enquanto Fontoura era Nonô Corrêa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 09:31

Ary Fontoura em registro compartilhado no Instagram
Ary Fontoura em registro compartilhado no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@aryfontoura
O ator Ary Fontoura compartilhou um reencontro especial para os noveleiros de plantão. Em publicação no Instagram, o artista posou ao lado de Oberdan Junior, ex-ator mirim que interpretou o órfão Zezinho em "Amor com Amor se Paga" (1984). Na trama de Ivani Ribeiro, Fontoura viveu o inesquecível Nonô Corrêa.
"Zezinho e seu Nonô Corrêa, 39 anos depois. Será que mudamos muito? Quem lembra? Que alegria encontrar você, Oberdan Junior", escreveu o protagonista da novela.
Na história, exibida originalmente entre março e setembro de 1984, Nonô privava seus filhos de qualquer luxo possível para economizar dinheiro. Ao chegar na trama, Zezinho amoleceu o coração do homem. As cenas de Nonô, que colocava cadeados na geladeira e nos armários da despensa para evitar que os filhos, Elisa (Bia Nunes) e Tomaz (Edson Celulari), comessem demais, são lembradas até hoje.
Oberdan, que hoje tem 52 anos, estreou na teledramaturgia em 1980. Nas últimas duas décadas, ele fez trabalhos pontuais para a televisão, com participações em programas como "A Grande Família" e "Rei Davi".

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